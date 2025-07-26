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        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 01:38 Güncelleme: 26.07.2025 - 01:38
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        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Çukurca kara yolu Oğul köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve güvenlik korucuları ile köylüler yangına müdahale etti.

        Zorlu arazi şartlarına rağmen yapılan hızlı müdahale sayesinde alevlerin çevreye yayılması önlendi.

        Yangını kontrol altına alan ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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