Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Zorlu arazi şartlarına rağmen yapılan hızlı müdahale sayesinde alevlerin çevreye yayılması önlendi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve güvenlik korucuları ile köylüler yangına müdahale etti.

Çukurca kara yolu Oğul köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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