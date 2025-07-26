Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çukurca kara yolu Oğul köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve güvenlik korucuları ile köylüler yangına müdahale etti.
Zorlu arazi şartlarına rağmen yapılan hızlı müdahale sayesinde alevlerin çevreye yayılması önlendi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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