Hakkari'de İmam Hatipler Haftası programı düzenlendi

Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İmam Hatipler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hakkari İl Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen program, öğrencilerin Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başladı.

İmam Hatipler temalı sinevizyon gösteriminin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, "Bir zamanlar imam hatip okullarımızın kapılarına kilit vurulmak istendi ancak milletimizin duası, gayreti ve inancı bu kapıları yeniden araladı. Bugün hamdolsun o kapılardan imanla yoğrulmuş, bilimin ışığıyla donanmış gençler yetişiyor." dedi.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş da "Gençlik ve Sorumluluk Bilinci" konulu konferansında öğrencilere hitap etti.

Programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.