        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de okul güvenliği konusu değerlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 17:23 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:23
        Hakkari'de düzenlenen toplantıda okul güvenliği konusu değerlendirildi.

        Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, öğrencilerin güvenli ortamlarda eğitim hayatlarına devam etmesi için bir araya geldiklerini söyledi.

        Kentte her türlü suça karşı kentte etkin bir mücadele yürütüldüğünü belirten Ayata, okul çevrelerinde gerekli denetimlerin yapıldığını, trafik ekiplerinin öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelmeleri için çalışma yaptığını vurguladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da okul servislerinin düzenli olarak kontrol edildiğini, kantin görevlileri, servis şoförleri ve temizlik görevlilerinin arşiv araştırmalarının titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.

        Yılmaz, desteklerinden dolayı Emniyet Müdürü Ayata'ya teşekkür etti.

        İl Emniyet Müdürlüğündeki birim amirlerinin de sorumluluk alanlarıyla ilgili bilgi verdiği toplantıda, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının sorun ve talepleri dinlendi.

        Toplantıya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

