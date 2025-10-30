Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Gönüllüler sınır köylerinde yaptıkları etkinliklerle çocukların yüzünü güldürüyor

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, kilometrelerce yol kat ederek ulaştıkları köy okullarında çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gönüllüler sınır köylerinde yaptıkları etkinliklerle çocukların yüzünü güldürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, kilometrelerce yol kat ederek ulaştıkları köy okullarında çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

        Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle binlerce öğrenciye ulaşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezinde görevli liderler ve gönüllüler, düzenledikleri etkinliklerle çocukların gönlüne dokunuyor.

        "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında ilçedeki okullara giden gönüllü gençler, çocukları daha fazla etkinlikle buluşturmak için eğitim kurumlarını ziyaret etmeye devam ediyor.

        Son olarak Irak sınırındaki Gelişen köyü Karakoç ve Kütüklü mezralarındaki okullara giden gençler, çocuklarla "halka, balon fırlatma ve patlatma, zeka, lider dedi ki ile kelime oyunları" oynadı.

        Öğrencilerin eğlenceli zaman geçirmesini sağlayan gönüllüler, yanlarında getirdikleri hediyelerle çocukların yüzünü güldürdü.

        - "Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım"

        Gençlik Merkezi görevlisi Haşim Karadeniz, AA muhabirine, ilçede 538 gönüllü gençle gruplar oluşturduklarını söyledi.

        Gönüllülerle her zaman iletişim halinde olduklarını belirten Karadeniz, şöyle konuştu:

        "Ekip arkadaşlarımızla köy ve merkezdeki okullarını ziyaret ediyoruz. Merkezim Her Yerde projesi kapsamında çocuklarla bir araya gelip çeşitli oyunlar oynuyoruz. Bugün de sınırın sıfır noktasında olan Karakoç köyüne geldik. Diğer okullarda yaptığımız etkinlikleri burada da yaptık. Balon fırlatma, patlatma ve toplama oyunu, çocukların birbirlerini tanımaya yönelik oyunlar, iletişim becerilerine yönelik oyunlar oynadık. Her okulda farklı oyunlar oynatıyoruz. Her sene oyunlarımızı değiştiriyoruz. Bugün de 17'ye yakın oyun oynadık."

        Gönüllü gençlerle belli periyotlarda toplantılar yapıp projeleri görüştüklerini ifade eden Karadeniz, şunları kaydetti:

        "Elimizden geldiğince tüm öğrencilerimize hediyeler dağıtıyoruz. Çocuklarımıza, kardeşlerimize sahip çıkmamız lazım. Onun için bu mücadeleyi veriyoruz. Her biri farklı alanlarda çok yetenekli. Her birini farklı bir yeteneği var. Tüm öğrencilerimizi gözlemliyoruz. Takip ettiğimiz başarılı öğrencilerimize karne hediyesi de gönderiyoruz. Öğrencilerimizi ayrıca gezmeleri için farklı illere de gönderiyoruz. Çalışmalarda emeği geçen tüm liderlerimize, gönüllülerimize ve eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz."

        - "Arkadaşlarımızın hepsi de çok mutlu oldu"

        4. sınıf öğrencisi Nisanur Sönmez etkinlik sayesinde çok eğlendiğini dile getirerek, "Bugün okulumuza ağabey ve ablalar geldi. Burada etkinlikler yaptık, oyunlar oynadık. Çok eğlendik. Arkadaşlarımızın hepsi de çok mutlu oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?

        Benzer Haberler

        Hakkari'de sağlık ekipleri, sınırda kanser taraması yaptı
        Hakkari'de sağlık ekipleri, sınırda kanser taraması yaptı
        Hakkari'de Cumhuriyet Bayramı kortej yürüyüşüyle kutlandı
        Hakkari'de Cumhuriyet Bayramı kortej yürüyüşüyle kutlandı
        Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Yüksekova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Yüksekova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Van-Hakkari kara yolundaki kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa...
        Van-Hakkari kara yolundaki kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa...
        Çukurca'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Çukurca'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor