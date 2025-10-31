Hakkari'de kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkari'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yürütülen titiz çalışma sonucunda, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C, Merzan Mahallesi'nde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.