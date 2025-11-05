Habertürk
Habertürk
        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        05.11.2025 - 11:18
        Hakkari'de kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Jandarma ekipleri, hakkında 9 suçtan kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ç.B'yi, Gökyurt köyü Yeşildere mezrasında yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

