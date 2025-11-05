Hakkari'de kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Jandarma ekipleri, hakkında 9 suçtan kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ç.B'yi, Gökyurt köyü Yeşildere mezrasında yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
