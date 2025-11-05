Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurca'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 13:19 Güncelleme: 05.11.2025 - 13:19
        Çukurca'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeşilçeşme Mahallesi'nde Davut Akdemir'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

