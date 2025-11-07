Habertürk
Habertürk
        Hakkari İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri başladı

        Hakkari İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri başladı

        Hakkari İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları, 2026 yılı bütçe görüşmeleriyle başladı.

        Giriş: 07.11.2025 - 13:46 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:48
        Hakkari İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri başladı
        Hakkari İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları, 2026 yılı bütçe görüşmeleriyle başladı.

        Toplantının açılışında konuşan Hakkari İl Genel Meclisi Başkanı Feyyaz Dara, 2026 yılı bütçe çalışmalarının yaklaşık 15 gün süreceğini belirtti.

        Bütçenin 1 milyar 470 milyon lira düzeyinde öngörüldüğünü ifade eden Dara, "Hakkari İl Genel Meclisi toplantımızın ve bütçe görüşmelerimizin ilimize, ilçelerimize, beldelerimize ve köylerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye'deki ekonomik gelişmeler ve yeni dönem hedefleri doğrultusunda hazırlayacağımız 2026 yılı bütçesi, yatırımcı, aktif ve sürdürülebilir bir bütçe olacaktır." diye konuştu.

        Dara, bütçe görüşmeleri sürecinde yoğun bir şekilde çalışacağını bildirerek, tüm birim müdürlükleri ile ilçe özel idare müdürlüklerinin bütçelerinin ayrıntılı biçimde ele alınacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

