Sağlık-Sen Genel Sekreteri Baki, Hakkari'de sendika üyeleriyle buluştu

Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Hakkari'de sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Hakkari Evi'nde gerçekleştirilen "İl Divan ve İstişare Toplantısı"nda konuşan Baki, her zaman çalışanlarla bir araya gelme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Kamu görevlilerinin önemli bir sorunla karşılaştığında çözüm adresi olarak Sağlık-Sen'i gördüğünü belirten Baki, şunları kaydetti:

"Bu beklentinin farkındayız ve bu sorumluluğun bilinciyle çalışıyoruz. Çözüm paydaşlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Şube yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz aracılığıyla sorunları tespit edip çözüm önerilerimizi ilgili kurumlarla paylaşıyoruz."