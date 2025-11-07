Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Sağlık-Sen Genel Sekreteri Baki, Hakkari'de sendika üyeleriyle buluştu

        Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Hakkari'de sendika üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:06 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık-Sen Genel Sekreteri Baki, Hakkari'de sendika üyeleriyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Hakkari'de sendika üyeleriyle bir araya geldi.

        Hakkari Evi'nde gerçekleştirilen "İl Divan ve İstişare Toplantısı"nda konuşan Baki, her zaman çalışanlarla bir araya gelme gayreti içinde olduklarını söyledi.

        Kamu görevlilerinin önemli bir sorunla karşılaştığında çözüm adresi olarak Sağlık-Sen'i gördüğünü belirten Baki, şunları kaydetti:

        "Bu beklentinin farkındayız ve bu sorumluluğun bilinciyle çalışıyoruz. Çözüm paydaşlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Şube yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz aracılığıyla sorunları tespit edip çözüm önerilerimizi ilgili kurumlarla paylaşıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!

        Benzer Haberler

        Hakkari'de Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu
        Hakkari'de Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu
        Hakkari'de Gazze yararına "Hayır Çarşısı" etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de Gazze yararına "Hayır Çarşısı" etkinliği düzenlendi
        Hakkari sınırında 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari sınırında 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Yüksekova'da 30 bin öğrenci için 9 günlük "ara maraton" başladı
        Yüksekova'da 30 bin öğrenci için 9 günlük "ara maraton" başladı
        Hakkari İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri başladı
        Hakkari İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri başladı
        Zabıta, okul mutfaklarını mercek altına aldı
        Zabıta, okul mutfaklarını mercek altına aldı