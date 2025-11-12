Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de içme suyu sorununa "sondajlı" çözüm

        Hakkari'de 6 noktada yapılan sondaj çalışmalarında ulaşılan su kaynakları, şehir şebekesine aktarılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de içme suyu sorununa "sondajlı" çözüm
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de 6 noktada yapılan sondaj çalışmalarında ulaşılan su kaynakları, şehir şebekesine aktarılacak.

        Hakkari Belediyesinin kentteki içme suyu sıkıntısının giderilmesi için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Otluca köyünde 6 noktada yapılan sondaj çalışmalarında su kaynaklarına ulaşıldı. Tek hatta birleştirilen suyun iki gün içerisinde şehir şebekesine aktarılması planlanıyor.

        Sondajların yapıldığı noktada incelemelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, gazetecilere, kentteki içme suyu sıkıntısına kalıcı çözüm bulmak için 3 aşamalı eylem planlarının olduğunu söyledi.

        Bunlardan birini tamamladıklarını dile getiren Çelik, "Özellikle bu sene çok ciddi bir kuraklık vardı. 80, 90 yıl dilimi içinde bu kadar kurak bir dönem yaşanmadı. İlimizde kar sularıyla beslenen Berçelan ve Golan mevkisinden gelen kaynak suları vardı. Buradaki kaynaklarda bulunan su, saniyede 60 litre civarında. Bunlara ilave olarak Merzan bölgesinde saniyede 35 litre su sağlayan 6 sondajımız vardı. İlimizdeki şebekeye verebildiğimiz saniyede maksimum 100 litre suydu. Kuraklıktan da kaynaklı su sıkıntımız vardı." dedi.

        Belirledikleri planın ilk adımını Otluca köyünde 6 sondaj çalışmasıyla uyguladıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "5 sondajımızı şu anda ana şebekeye bağladık. Saniyede 100 litre su, ana şebekeye verebilecek durumda. 6. sondajımız da çok şükür başarıyla sonuçlandı. İki gün sonra saniyede 120 litre suyu şehir şebekesine vereceğiz. Şimdiye kadar verebildiğimiz su miktarı saniyede 100 litreydi. Neredeyse yüzde yüz su miktarını artırmış olacağız ki inşallah bu Hakkari'mizde içme suyu sorunun çözümü konusunda ciddi bir katkı sağlayacak. Diğer stratejilerimizden biri de Helil Vadisi içme suyu projesiydi. O projenin de irsale hattının geçeceği güzergahın yol yapım çalışması başladı. İnşallah önümüzdeki nisan, mayıs aylarında terfi hattına başlanacak. Umuyorum 1 ya da 1,5 yıl içinde Helil Vadisi'ndeki yaklaşık saniyede 200 litre suyu da Hakkari merkezine bağlamış olacağız."

        Üçüncü planla da Otluca'daki dere suyunun arıtılması için arıtma tesisi yapmayı planladıklarını, bu proje için de ihaleye çıkıldığını bildiren Çelik, çalışmalar tamamlanınca saniyede 500 litre su ile kentin su sorununu çözeceklerini anlattı.

        Çelik'e Vali Yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Orçun Cüneyt Zor eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Melisa Şengül'ün ölümüyle ilgili 2 kişi serbest
        Melisa Şengül'ün ölümüyle ilgili 2 kişi serbest
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!

        Benzer Haberler

        Kadın güvenlik güçlerinden KADES tanıtımı
        Kadın güvenlik güçlerinden KADES tanıtımı
        Hakkari'de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
        Hakkari'de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
        Nehil Sazlığı'ndaki yangın söndürüldü
        Nehil Sazlığı'ndaki yangın söndürüldü
        Bağımlısı olduğu kumardan Yeşilaydan aldığı destekle kurtuldu
        Bağımlısı olduğu kumardan Yeşilaydan aldığı destekle kurtuldu
        Hakkari'de alkollü araç kullanarak "dur" ihtarına uymayan sürücü hakkında i...
        Hakkari'de alkollü araç kullanarak "dur" ihtarına uymayan sürücü hakkında i...
        Yüksekova'nın kuş cennetindeki yangına havadan müdahale
        Yüksekova'nın kuş cennetindeki yangına havadan müdahale