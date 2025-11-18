GÜNCELLEME - Hakkari'de kaybolan büyükbaş hayvanlar bulundu, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Hakkari'nin Durankaya beldesinde iki gün önce kaybolan büyükbaş hayvanlar bulundu, karla kaplı dağlık alanda hayvanları ararken mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Beldenin Çaylıca ve Köyiçi mahallelerindeki hayvan yetiştiricilerine ait 20 büyükbaş hayvan, iki gün önce etkili olan kar nedeniyle dağda kayboldu.

Hayvan sahiplerinin haber vermesi üzerine belde belediyesi tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de katıldığı çalışmada ekipler, kepçeyle kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Sarı Tepe'ye kadar ilerledi.

Bazı noktalarda yoğun kar nedeniyle yürüyerek ilerleyebilen ekipler, Bılmizit Yaylası'nda 8 hayvanı buldu.

Uzun uğraşların ardından hayvanları yerleşim yeri yakınına indiren ekipler, diğer hayvanların bulunması için zor şartlarda Mevzi Tepe bölgesine kadar ilerledi.

Bu sırada hayvanları ararken dağlık alanda mahsur kalan 4 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de çalışmaya katılarak, mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.