Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        GÜNCELLEME - Hakkari'de kaybolan büyükbaş hayvanlar bulundu, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Hakkari'nin Durankaya beldesinde iki gün önce kaybolan büyükbaş hayvanlar bulundu, karla kaplı dağlık alanda hayvanları ararken mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 20:03 Güncelleme: 18.11.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Hakkari'de kaybolan büyükbaş hayvanlar bulundu, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Durankaya beldesinde iki gün önce kaybolan büyükbaş hayvanlar bulundu, karla kaplı dağlık alanda hayvanları ararken mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

        Beldenin Çaylıca ve Köyiçi mahallelerindeki hayvan yetiştiricilerine ait 20 büyükbaş hayvan, iki gün önce etkili olan kar nedeniyle dağda kayboldu.

        Hayvan sahiplerinin haber vermesi üzerine belde belediyesi tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de katıldığı çalışmada ekipler, kepçeyle kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Sarı Tepe'ye kadar ilerledi.

        Bazı noktalarda yoğun kar nedeniyle yürüyerek ilerleyebilen ekipler, Bılmizit Yaylası'nda 8 hayvanı buldu.

        Uzun uğraşların ardından hayvanları yerleşim yeri yakınına indiren ekipler, diğer hayvanların bulunması için zor şartlarda Mevzi Tepe bölgesine kadar ilerledi.

        Bu sırada hayvanları ararken dağlık alanda mahsur kalan 4 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de çalışmaya katılarak, mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

        Uzun uğraşlar sonucu dağlık alanda kalan 12 hayvanı bulan ekipler, bu hayvanların beldeye yakın bir noktaya getirilmelerini sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i

        Benzer Haberler

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
        Hakkari'de karda kaybolan büyükbaş hayvanlardan bazıları bulundu
        Hakkari'de karda kaybolan büyükbaş hayvanlardan bazıları bulundu
        Hakkari'de Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidan dikildi
        Hakkari'de Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidan dikildi
        "Türkiye yeşeriyor, Gazze güçleniyor" projesiyle Yüksekova'da fidanlar topr...
        "Türkiye yeşeriyor, Gazze güçleniyor" projesiyle Yüksekova'da fidanlar topr...
        Hakkari'de uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikaptan yaralı kurtarılan kişi yaşa...
        Hakkari'de uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikaptan yaralı kurtarılan kişi yaşa...
        Hakkari'de VEDAŞ personelini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı
        Hakkari'de VEDAŞ personelini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı