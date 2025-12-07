Hakkari'de yola düşen kaya parçaları ekiplerce temizlendi

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Sere Solan mevkisinde iki noktada dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

