        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de yola düşen kaya parçaları ekiplerce temizlendi

        Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle kara yoluna düşen kaya parçaları, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 22:41 Güncelleme: 07.12.2025 - 22:41
        Hakkari'de yola düşen kaya parçaları ekiplerce temizlendi
        Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle kara yoluna düşen kaya parçaları, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.

        Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gün boyunca etkisini sürdürdü.

        Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Sere Solan mevkisinde iki noktada dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

        Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, çalışma başlattı.

        Ekipler, iş makineleriyle yoldaki kaya parçalarını kaldırarak trafik akışını sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

