Hakkari'de yola düşen kaya parçaları ekiplerce temizlendi
Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle kara yoluna düşen kaya parçaları, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gün boyunca etkisini sürdürdü.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Sere Solan mevkisinde iki noktada dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı.
Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, iş makineleriyle yoldaki kaya parçalarını kaldırarak trafik akışını sağladı.
