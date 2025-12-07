Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Yüksekovaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan müsabakayı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kulüp yöneticileri ve taraftarlar izledi.

