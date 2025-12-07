Habertürk
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Yüksekovaspor, Hakkarigücü'nü 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:29 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:29
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Yüksekovaspor, Hakkarigücü'nü 1-0 yendi.

        Merzan Futbol Sahası'nda karşılaşma öncesi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, futbolcularla "Kadına El Kalkamaz" yazılı pankartı açtı.

        Yoğun sağanak altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Yüksekovaspor, maçın 79. dakikasında Ayşenur Sert'in golüyle öne geçti.

        Yüksekovaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan müsabakayı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kulüp yöneticileri ve taraftarlar izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

