Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Yüksekovaspor, Hakkarigücü'nü 1-0 yendi.
Merzan Futbol Sahası'nda karşılaşma öncesi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, futbolcularla "Kadına El Kalkamaz" yazılı pankartı açtı.
Yoğun sağanak altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Yüksekovaspor, maçın 79. dakikasında Ayşenur Sert'in golüyle öne geçti.
Yüksekovaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan müsabakayı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kulüp yöneticileri ve taraftarlar izledi.
