        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Hakkari'de haklarında farklı suçlardan 12 yıl 6 ay 10 gün ile 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:14 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:14
        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Hakkari'de haklarında farklı suçlardan 12 yıl 6 ay 10 gün ile 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan" 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. ile "hırsızlık" suçundan 12 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

