Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari-Van kara yolunda düşen çığlar temizlendi

        Hakkari-Van kara yolunda düşen çığlar, ekiplerce temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:43 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari-Van kara yolunda düşen çığlar temizlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari-Van kara yolunda düşen çığlar, ekiplerce temizlendi.

        Kentte etkili olan kar nedeniyle kara yolundaki Arslankaya Tüneli yakınında farklı noktalara çığ düştü.

        Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu, kar yığınları yoldan kaldırıldı.

        Yolu açan ekipler, bölgede kısa süre bekleyen araçların geçişini sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da 63 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Yüksekova'da 63 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Hakkari'de 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Yüksekova kar ve tipi etkili oldu
        Yüksekova kar ve tipi etkili oldu
        Hakkâri'de yerleşim alanına inen tilki kamerada
        Hakkâri'de yerleşim alanına inen tilki kamerada
        Hakkari'deki kayak merkezi yarıyıl tatiliyle hareketlendi
        Hakkari'deki kayak merkezi yarıyıl tatiliyle hareketlendi
        Erzurum'dan madalyalarla dönen Yüksekovalı kayakçılar etap yarışlarında da...
        Erzurum'dan madalyalarla dönen Yüksekovalı kayakçılar etap yarışlarında da...