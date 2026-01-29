Hakkari-Van kara yolunda düşen çığlar temizlendi
Hakkari-Van kara yolunda düşen çığlar, ekiplerce temizlendi.
Hakkari-Van kara yolunda düşen çığlar, ekiplerce temizlendi.
Kentte etkili olan kar nedeniyle kara yolundaki Arslankaya Tüneli yakınında farklı noktalara çığ düştü.
Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu, kar yığınları yoldan kaldırıldı.
Yolu açan ekipler, bölgede kısa süre bekleyen araçların geçişini sağladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.