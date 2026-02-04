Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Yeşilay Hakkari Şube Başkanlığına Merve Demir seçildi

        Yeşilay Hakkari Şubesi Olağan Genel Kurulunda Merve Demir başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:23 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Hakkari Şube Başkanlığına Merve Demir seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Hakkari Şubesi Olağan Genel Kurulunda Merve Demir başkanlığa seçildi.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen genel kurulda faaliyet raporu sunuldu, denetim raporu okundu.

        Tek listeyle gidilen seçimde Yeşilay Şube Başkanı Merve Demir oldu.

        Demir, Yeşilay'ın köklü misyonunu kentte daha geniş kitlelere ulaştırmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.

        Eski Şube Başkanı Şemsettin Uçar da görev süresi boyunca bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimleriyle birlikte çalıştıklarını, yaptıklarının ekip işi olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Vali Ali Çelik ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Toplantıya, Yeşilay Genel Merkez Şube Operasyonları Birimi uzmanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Yüksekovalı kadınlar hem meslek öğreniyor hem geleceğe hazırlanıyor
        Yüksekovalı kadınlar hem meslek öğreniyor hem geleceğe hazırlanıyor
        Konuşma ve işitme engelli vatandaş, atıkları sanata dönüştürüyor
        Konuşma ve işitme engelli vatandaş, atıkları sanata dönüştürüyor
        Hakkari'de rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için tö...
        Hakkari'de rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için tö...
        Van, Hakkari ve Bitlis'te 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari ve Bitlis'te 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Yüksekova'da esnaf dükkanının önüne kardan tünel açtı
        Yüksekova'da esnaf dükkanının önüne kardan tünel açtı
        Yüksekova'da kar yağışı ve sis etkili oluyor
        Yüksekova'da kar yağışı ve sis etkili oluyor