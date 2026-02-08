Hakkari'de 22 kilo 170 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de 17 kilogram skunk ve 5 kilo 170 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağışlı Yol Kontrol Noktası'nda arama yaptı.
Aramada, P.Y. ve C.G'nin üzerinde 170 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlıların, uyuşturucuyu S.T'den temin ettikleri ve bu kişinin uyuşturucuyu bir evin bahçesine sakladığı yönünde verdikleri bilgi üzerine yapılan aramada, 17 kilogram skunk ve 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
S.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
