        Hakkari'de bayramlaşma programı düzenlendi

        Hakkari'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Giriş: 20.03.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Hakkari'de bayramlaşma programı düzenlendi

        Hakkari'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda konuşan Vali İbrahim Taşyapan, katılımcıların bayramını kutladı.

        Bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Taşyapan, şunları kaydetti:

        "Bayramlar insanların bir araya geldiği, birliği, beraberliği, kardeşliği pekiştiren günlerdir. Ramazan-ı Şerif'in yardımlaşma duygularımızı en yükseğe taşıyan bir kutlu aydır. Bayramlarda yakınlarımızı, komşularımızı, ahbaplarımızın evlerine önceden izin almaksızın gitme hakkımız var. Bu hakkı en iyi şekilde değerlendirmek gerekir. Akraba, eş, dost ziyaretlerinde bunu en iyi şekilde kullanmalıyız. Son yıllarda artık bayramlarda da bir tatil anlayışı gelişmeye başladı. Tatillerimizi sonraki zamanlarda yapalım. Bayramlarımızı tatille heba etmeyelim. Bayramlar müstesna günlerdir. Bayramlarda kimsesizleri, yaşlıları, evinden çıkamayanları, yetimleri, öksüzleri ziyaret edelim, sevindirelim."

        Bayramda yola çıkanlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Taşyapan, yolculukların güvenli şekilde yapılmasının en önemli husus olduğuna vurgu yaptı.

        Taşyapan ve protokol üyeleri, daha sonra katılımcılarla bayramlaştı.

        Programa Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

