Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı
Hakkari-Şırnak kara yolu, düşen çığ nedeniyle kapandı.
Hakkari-Şırnak kara yolu, düşen çığ nedeniyle kapandı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kenti beyaza bürüyen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Yağış nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunun Karadere mevkisinde çığ düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.
Van'ın Başkale ilçesinde de kar etkisini sürdürüyor.
Yoğun kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ilçede, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri sokak ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.