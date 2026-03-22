Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Hakkari-Şırnak kara yolu, düşen çığ nedeniyle kapandı.



Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.



Kenti beyaza bürüyen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.



Yağış nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunun Karadere mevkisinde çığ düştü.



Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.



Van'ın Başkale ilçesinde de kar etkisini sürdürüyor.



Yoğun kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ilçede, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.



Belediye ekipleri sokak ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

