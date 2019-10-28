DAKA sosyal girişimcilik eğitimlerinin ikincisi Hakkari’de tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DAKA sosyal girişimcilik eğitimlerinin ikincisi Hakkari’de tamamlandı

İHA

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerindeki sosyal girişimci adayı gençlere yönelik olarak planlanan sosyal girişimcilik eğitimlerinin ikincisi Hakkari'de tamamlandı.

DAKA sosyal girişimcilik eğitimlerinin ikincisi Hakkari’de tamamlandı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerindeki sosyal girişimci adayı gençlere yönelik olarak planlanan sosyal girişimcilik eğitimlerinin ikincisi Hakkari’de tamamlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinden oluşan TRB2 Bölgesinde faaliyet gösteren DAKA’nın Sosyal Girişimcilik Programı (SOGİP) kapsamında başlatılan, sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalığı artırmak, 4 ildeki sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve toplumsal kalkınmaya katkı sunacak sosyal girişimciler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen sosyal girişimcilik eğitimleri serisinin ikincisi Hakkari’de tamamlandı. Ödüllü sosyal girişimciler Rümeysa Ruken Polat ve Feridun Bişar tarafından 2627 Ekim 2019 tarihlerinde verilen eğitime 70'ten fazla başvuru arasından ilgi düzeyine göre seçilen 26 genç dahil edildi. Hakkari Üniversitesi işbirliği ile Hakkari Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu eğitim salonunda gerçekleştirilen 2 günlük eğitim atölyesinde, sosyal girişimci adayları tarafından kadın istihdamının artırılması, öğrencilerin barınma sorununun azaltması, gençlerde okuma akışkanlığının artırılması ve ilkokul çağındaki çocukların kültürsanat aktivitelerine yönlendirilmesi alanlarında 5 farklı sosyal girişim fikri oluşturulup sosyal iş modeline dönüştürüldü.
"İlk İşim Sosyal Girişim" sloganıyla gerçekleştirilen sosyal girişimcilik eğitimleri ile TRB2 Bölgesindeki gençlerin sosyal girişimciliği tüm yönleriyle kavrayıp kendi sosyal girişimlerini hayata geçirmeleri hedefleniyor. Sosyal girişimcilik atölyelerinde gençlere sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk, girişimcilik ile sosyal girişimcilik arasındaki farklar, sosyal inovasyon ve sosyal etki, sorun analizi ve yerel sosyal sorunlar, sosyal iş planı oluşturma ve sürdürülebilir gelir modeli geliştirme, sosyal finansman ve destek mekanizmaları konularında eğitimler veriliyor.
Eğitimler kapsamında katılımcıların 45 kişilik gruplar halinde kendi fikirlerini geliştirip sürdürülebilir bir iş modeline kavuşturmalarına katkı sağlanırken, aynı zamanda sosyal girişim fikri geliştiren her bir gruba mentörlük desteği veriliyor. 4 ilde duyurular yapılarak üniversite öğrencilerinden toplam 310 başvuru alınan program kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesi işbirliği ile üniversite öğrencileri için 2019 yılı içerisinde 4 ilde 8 eğitim gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari il milli eğitim müdürlükleri işbirliğiyle 4 ilde seçilen okullarda lise öğrencilerine yönelik eğitimler de verilerek toplamda 500 üniversite ve lise öğrencisine ulaşılması hedefleniyor. Ekim ve kasım ayları içerisinde tamamlanması hedeflenen eğitimlerin sonunda 4 ilde geliştirilen sosyal girişim fikirleri, DAKA tarafından aralık ayı içerisinde düzenlenecek “Doğu Anadolu Sosyal Girişimcilik Zirvesi”nde sosyal girişimci adayı gençler tarafından davetlilere sunulacak.
2020 yılında da eğitim faaliyetlerine devam edilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile birlikte yürütülen İnnovan Girişimcilik Merkezi Projesi hayata geçirildiğinde, eğitimler kurumsallaştırılarak sosyal girişimcilik ekosisteminin daha ileriye götürülmesi amaçlanıyor.

HAKKARİ

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:57
  • GÜNEŞ 06:18
  • ÖĞLE 11:54
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari Belediyesi tehlikeli menfezi onardı
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesi tehlikeli menfezi onardı
Hakkari’deki su tahliye kanallarında çalışma
YEREL HABERLER Hakkari’deki su tahliye kanallarında çalışma
Yüksekova’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yüksekova’da trafik kazası: 2 yaralı
Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Hakkari polisinden eğitime destek
YEREL HABERLER Hakkari polisinden eğitime destek
Yüksekova’da yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Yüksekova’da yol yapım çalışması
Kaymakam Doğramacı, yapılan çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Doğramacı, yapılan çalışmaları inceledi
Hakkari Belediyesinden yol yıkama çalışması
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden yol yıkama çalışması
Kaymakam Doğramacı, çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Doğramacı, çalışmaları denetledi
Hakkari'de trafik, kadın polislere emanet
YEREL HABERLER Hakkari'de trafik, kadın polislere emanet
Kocaeli’nden Hakkari'ye gelen öğrencilerden asker selamı
YEREL HABERLER Kocaeli’nden Hakkari'ye gelen öğrencilerden asker ...
Türk Kızılayı Hakkari Şubesinden spora destek
YEREL HABERLER Türk Kızılayı Hakkari Şubesinden spora destek
AK Parti Hakkari “Genişletilmiş İl Danışma Meclisi” toplantısı
YEREL HABERLER AK Parti Hakkari “Genişletilmiş İl Danışma Meclisi” ...
Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı
YEREL HABERLER Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı
Tahrip olan yollardaki asfalt yama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Tahrip olan yollardaki asfalt yama çalışması sürüyor
Yüksekova’da inşaat çöktü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Yüksekova’da inşaat çöktü: 5 yaralı
Çukurca belediyesi hizmet filosuna yeni araçlar ekledi
YEREL HABERLER Çukurca belediyesi hizmet filosuna yeni araçlar ...
Sümbül Dağı'nda sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara buldular
YEREL HABERLER Sümbül Dağı'nda sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara ...
Hakkari'de 4 kişilik ailenin evi yandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 4 kişilik ailenin evi yandı
Hakkari’de sabaha karşı korkutan yangın
YEREL HABERLER Hakkari’de sabaha karşı korkutan yangın
Hakkari için 3500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda su çalışması
YEREL HABERLER Hakkari için 3500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda su ...
CİSAD üyesi dağcılar, Sümbül Dağındaki mağarayı gezdiler
YEREL HABERLER CİSAD üyesi dağcılar, Sümbül Dağındaki mağarayı ...
Dondurucu havada zorlu içme suyu çalışması 3 bin 500 rakımda ilave su kaynağı aradılar
YEREL HABERLER Dondurucu havada zorlu içme suyu çalışması 3 bin 500 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X