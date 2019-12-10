Hakkari’de “AFAD Gönüllülük” projesinin tanıtımı yapıldı

Hakkari Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından “AFAD Gönüllük” projesinin tanıtımı yapıldı.

AFAD Gönüllük projesinin tanıtımı için düzenlenen toplantıya Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari AFAD Müdürü Resul Karadeniz, Şube Müdürü Erhan Kanat, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Akbıyık, “AFAD Gönüllük” projesinin çok önemli bir proje olduğunu ve büyük önem vermesi gerektiğini belirtti.

Daha sonra Hakkari AFAD Müdürü Resul Karadeniz tarafından slayt gösterimiyle “AFAD gönüllüsü, gönüllülük sistemi, hedefler, eğitim programı, eğitim yolculuğu ve görev yolculuğu” hakkında detaylı bilgiler verdi. Müdür Karadeniz, Hakkari’de yerel dinamiklerin gönüllülük kapsamında harekete geçirilmesinin önemi üzerinde durarak, projeyle Hakkari’nin afetlere dirençli bir hale geleceği ve bunun da toplumda afet bilincini önemli oranda arttıracağını kaydetti.

AFAD Müdürlüğü Teknisyeni İlhan Akbaş ise, afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler vererek, mahalleler başta olmak üzere tüm alanlarda AFAD gönüllüsü ekiplerinin oluşturulması gerektiğini ve bununla ilgili çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

HAKKARİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.