Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - Kadınlar Futbol 2'nci Ligi'nde Hakkari'yi temsil edecek Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Metin Kandaş, hedeflerinin 1'inci Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

Yüksekova Belediyesi tarafından 3 yıl önce kurulan ve 3'üncü Lig'de şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselen kadın futbol takımı, yeni sezona Şehir Stadyumu'nda haftada 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyor. Takımın yaşları 15 ile 25 arasında değişen 30 futbolcusu, mücadele azimleri ve disiplinleriyle göz dolduruyor. Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Kandaş, kısa sürede büyük başarılara ulaştıklarını, 1'inci Lig'e çıkacaklarına da inandığını belirtti. Koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirlere uyarak yaklaşık 1 aydır idman yaptıklarını anlatan Kandaş, "Yoğun bir mücadelenin sergilendiği bir ligdeyiz. Yaklaşık 3 yıllık bir hazırlık döneminden sonra 2'nci Lig'e çıktık. 2'nci Lig'e çıkmanın tabii ki zorlukları var. Bu zorlukları başaracağımıza inanıyoruz. Böyle bir potansiyelimiz var. 30'un üzerinde oyuncumuz var. Bu çok önemli bir sayı. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"YÜKSEKOVA'DA ÇOK MUTLUYUM"

Ankara'dan Yüksekova Belediyespor'a geldiğini söyleyen takım kaptanı Esra Arlı da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Arlı, "Daha önceleri 1'inci Lig'de mücadele verdim, Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Yüksekova'da çok mutluyum. 2'nci Lig'de mücadele edeceğiz. Amacımız 3'üncü Lig'de olduğu gibi 2'nci Lig'de de şampiyonluk kazanıp 1'inci Lig'e yükselmek. Yetenekli oyuncularımız var. Süreci iyi geçireceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz şampiyonluk olacak" diye konuştu.

Futbolculardan Kübra Şen de arkadaşlarıyla başarıya odaklandıklarını dile getirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şehir stadında antrenman yapan kadın futbolcular

Antrenmandan detaylar

Teknik direktör Metin Kandaş ile röportaj

Takım kaptanı Esra Arlı ile röportaj

Kübra Şen ile röportaj

-Detaylar

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-09-21 10:12:36



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