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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurca Belediyesinden yol yapım çalışması

İHA

Çukurca Belediyesinden yol yapım çalışması

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Dutluca ve Bey mahallelerinde yol yapım çalışması devam ediyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, “İlçemize bağlı Dutluca ve Bey mahallelerinin yol açma ve genişletme çalışmaları bitme aşamasına gelmiş durumdadır. Her iki mahallemizin yollarının birçok noktasında duvar ve menfez çalışmaları da sürmektedir. Öte yandan, 2020 yılında tamamlamayı düşündüğümüz mahallerimizin yollarına sıkıştırılmış stabilize çalışmalarını da planlıyoruz. Kaynak bulmamız halinde bu iki mahallemizin de yollarını asfaltlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedeflemekteyiz. Çünkü 23 yıl aradan sonra geri dönüş yapan vatandaşlarımız, Dutluca ve Bey mahallelerinde ürün kendi aile ve ilçe ekonomisine oldukça fayda getirmişlerdir” dedi.

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