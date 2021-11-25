“Yüksekova'da Kadın Olmak” projesinin sunumu yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Yüksekova'da Kadın Olmak” projesinin sunumu yapıldı

İHA

“Yüksekova'da Kadın Olmak” projesinin sunumu yapıldı

– Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER) tarafından Sabancı Vakfı'nın desteğiyle yürütülen "Yüksekova'da Kadın Olmak" projesinin sunumu yapıldı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER) tarafından hazırlanan hane ziyaretleri raporu ile iki yıl boyunca gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları hakkında bilgiler veren Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, toplumsal değişimin kadınların güçlenmesiyle mümkün olabileceğini aktardı. Kadınların hayatlarında yeni bir kapı açmanın mutluluk verici olduğunu belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak toplumsal gelişme için sivil toplum kuruluşlarının önemine yürekten inanıyoruz. Bu inançla toplumsal sorunlara daha kalıcı çözümler üretilmesi ve yapılan etkinin sürdürülebilir olması amacıyla başlattığımız hibe programlarında 15. yılımızı geride bırakıyoruz. Bu süre boyunca aynı gaye için emek veren yüzlerce sivil toplum kuruluşunun yanında olduk ve yola daha güçlü devam edebilmeleri için destek verdik. Ne mutlu bize ki şimdi de hibe programlarından yararlanan kıymetli projelerden biri olan 'Yüksekova'da Kadın Olmak' projesi için bir aradayız. Toplumsal değişimin kadınların güçlenmesiyle mümkün olacağına inanan bir vakıf olarak, YUKADER tarafından hayata geçirilen bu değerli projeye iki yıl boyunca destek vermenin gururunu yaşadık” dedi.
Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER) yöneticisi Hatice Temir Bozdağ ise 2019 yılından bugüne kadar Sabancı Vakfı'nın desteği ve KAMER Vakfı'nın gönüllü katkıları ile "Yüksekova'da Kadın Olmak" projesini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, “Proje, ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesine ön ayak olduk. Yüksekova'daki kadınları artık tanıyoruz ve buna yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu proje kamu ile sivil toplum arasında işbirliğinin kurulmasına da zemin sağladı. Projemizin ilk yılından itibaren Yüksekova Kaymakamlığı projemize destek verdi. Baro, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü gibi kadınların haklarına erişimde önemli rol oynayan kurumlar da çalışmalarımıza katkı sağladı. Eşitlik mücadelesine bir avuç kadın ve erkek ile başlayan YUKADER, şimdilerde yüzlerce kadın ile yürüyor. Bu çalışmaları değerli görüp destek sunan başta Sabancı Vakfı olmak üzere herkese teşekkürü borç biliriz. Bundan sonra hedefimiz daha da büyük olup çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Programa, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Birsel Safkan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, kurum müdürlüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esendere Belediyesi 500 fidan dikti
YEREL HABERLER Esendere Belediyesi 500 fidan dikti
Şemdinli'de patates dolu tır devrildi
YEREL HABERLER Şemdinli'de patates dolu tır devrildi
68 yıl sonra araç yoluna kavuştular
YEREL HABERLER 68 yıl sonra araç yoluna kavuştular
Sınırda şehit öğretmenler için yürüyüş
YEREL HABERLER Sınırda şehit öğretmenler için yürüyüş
İkiyaka katliamının acısı dün gibi tazeliğini koruyor (2)- Yeniden
YEREL HABERLER İkiyaka katliamının acısı dün gibi tazeliğini koruyor ...
İkiyaka katliamının acısı dün gibi tazeliğini koruyor
YEREL HABERLER İkiyaka katliamının acısı dün gibi tazeliğini koruyor
Başkan Keskin’den öğretmenlere sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Keskin’den öğretmenlere sürpriz
Hakkari’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Hakkari’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Kızını PKK’dan kurtarmak için sırtına alıp 2'nci kattan atladı Acılı anne 32 yıl önceki katliam gecesini gözyaşları içerisinde anlattı
YEREL HABERLER Kızını PKK’dan kurtarmak için sırtına alıp 2'nci ...
Hakkari'de öğretmenler onuruna yemek Vali Akbıyık: "19 öğrencimiz tıp, 18'i mühendislik, 78'i öğretmenlik, 8'i ise hukuk fakültelerine yerleşti"
YEREL HABERLER Hakkari'de öğretmenler onuruna yemek Vali Akbıyık: ...
Hakkari'de 14 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 14 kilo eroin ele geçirildi
Jandarma okul servislerini denetledi
YEREL HABERLER Jandarma okul servislerini denetledi
Hakkari’de çay ocakları denetlendi
YEREL HABERLER Hakkari’de çay ocakları denetlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.