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Hakkarili gençler karlı tepeleri kayak pistine çevirdi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aşağı Kayalar köyünde kendi imkanlarıyla yaptıkları kayak takımlarıyla karlı tepelerde kayak yapan gençlerin eğlencesi, civar köylerde yaşayanlara da örnek oldu

Hakkarili gençler karlı tepeleri kayak pistine çevirdi
AA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 23 kilometre mesafedeki köyde yaşayan gençlerin, dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacından yaptıkları kayak takımlarıyla tırmandıkları tepelerden kayak yapmaları, köylülerin en büyük eğlencesi haline geldi.

AA'nın Liyan adını verdikleri takımlarla her gün kayak yapan gençlerin bu etkinliği, çevre köy ve mezralarda yaşayanlardan da ilgi görmeye başladı.

Kayalar köyüne gelerek tahta kayak takımlarından satın alan köylüler, gençlerle yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 500 rakımlı tepeye tırmanarak ilk kez kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kayak takımlarını kayış ve iple ayaklarına sabitleyen köylülerin, kayak pistine dönüştürdükleri karlı yamaçlardan inişleri renkli görüntüler oluşturdu.

"HAYALİMİZİ BU KAYAKLARLA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Köy sakinlerinden Cemal Avcı, yaptıkları etkinliğin Anadolu Ajansı tarafından ekranlara taşınmasıyla yoğun ilgi gördüğünü, çevre köylerden kayak takımı almak isteyenlerin olduğunu anlattı.

Çevre köylerden gelenlerle kayak yaptıklarını belirten Avcı, şöyle konuştu:

"Daha önce bu takımları kullanmayanlar çok zorlanıyor. Öğretmeye çalışıyoruz. Tırmanışlar bazen 4 saat sürüyor. Bizi en çok bu zorluyor. Tüm zorluklara rağmen keyifli bir etkinlik oluyor. Arkadaşlarımız profesyonel kayakçıları aratmayan performanslar sergiliyor. Hayalimiz profesyonel kayak takımlarıyla kaymak. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için onlara sahip olamadık. Biz de hayalimizi bu takımlarla gerçekleştiriyoruz."

Gençlerin renkli etkinliğini televizyondan izlediğini anlatan Kayalar köyü Hasrova mezrası sakinlerinden Sezgin Eren, "Onlara ulaştık ve davetleri üzerine köye geldik. Çok güzel bir etkinlik. 4-5 çift kayak takımı satın alarak arkadaşlara katıldık. Çok ilgimizi çekti. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Daha sonra köyümüzde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BABAM KARS'TA ASKERLİK YAPARKEN KAYAĞI ÖĞRENMİŞ"

Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Bekir Avcı, babasının Kars'ta askerlik yaparken kayağı öğrendiğini, köye döndüğünde de böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

Zamanla tüm köylülerin bu şekilde kayak yapmaya alıştığını belirten Avcı, "Babam yaşlandı, kayaklarını ben devraldım. O günden bugüne devam ediyoruz. Çocuklar ve gençlerle tepelere çıkıp eğleniyoruz. Kayaklarımızı omuzlara alıp tepeye tırmanıyoruz. Herkes bulunduğu yerden aşağıya doğru kayıyor" diye konuştu.

Nezir Eren ise kayağın yıllardır köydeki en büyük sosyal aktivitelerden biri olduğunu dile getirerek, "Kışın kayak için karlı tepelere tırmanıyoruz. Sonra kendimizi yamaçtan aşağıya bırakıyoruz. Çok keyifli oluyor ve güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Umarım bizi görenler de keyif alır" dedi.

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