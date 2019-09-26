Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 25 Temmuz'da yaptığı ve ülkede "Trump'ın görevinden azli" tartışmalarına yol açan konuşmanın dökümünü yayımladı.

Beyaz Saray'dan yayımlanan belgeye göre, 25 Temmuz'da iki lider arasında yapılan görüşmede Trump, Ukraynalı mevkidaşına ABD'nin bu ülkeye diğer Avrupa ülkelerinden çok daha fazla yardım yaptığını belirterek, "Biz de şimdi sizden bizim için bir iyilik yapmanızı isteyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bunun ardından Zelenskiy de ABD'nin yaptığı yardımlara vurgu yaptı.

Trump da Zelenskiy'e Adalet Bakanı William Barr ve Trump'ın kişisel avukatı Ruby Giuliani ile iletişimde olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Joe Biden'ın oğlu hakkında konuşulan çok şey var. Biden'ın yargıyı engellediği konuşuluyor ve birçok insan doğruların peşinde." dedi.

Söz konusu görüşmede, "Adalet bakanının sizi ve çalışanlarını aramasanı ve bu konunun derinliklerine inmenizi istiyorum." şeklinde konuşan Trump'ın Ukrayna'ya yönelik yardımların kesilmesine ilişkin herhangi bir şey söylememesi de dikkati çekti.

UKRAYNA LİDERİNE TELEFON AZİL SÜRECİNİ BAŞLATMIŞTI

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da öne sürülmüştü. Trump ise bugün, söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

TRUMP: BÜYÜK BİR UYDURMA

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkındaki "Ukrayna'yı, Joe Biden'ı soruşturmaya zorladı" iddialarına ilişkin, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Ortada bir baskı, itme yok. Ortada hiçbir yok. Bu büyük bir uydurma." açıklamasında bulundu.

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerinin ardından New York'ta basın toplantısı düzenledi.

Genel Kurul süresince birçok liderle bir araya geldiğini belirten Trump, Demokratların kendi hakkında azil soruşturması başlatmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Kendisinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey olmadığını vurgulayan Trump, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Ortada bir baskı, itme yok. Ortada hiçbir yok. Bu büyük bir uydurma." ifadesini kullandı.

Trump, Joe Biden ve oğlunun Çin ve Ukrayna'daki bağlarının soruşturulması gerektiğini ve bunun şeffaf olması gerektiğini vurguladı.

Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasını "cadı avı" olarak nitelendiren Trump, "Demokratlar bu aldatmacayı BM Genel Kurulu sürecinde yaptı. Bu tıpkı diğer şeyler gibi planlıydı. Cadı avı devam ediyor. Bunun için mi görevden azledeceksiniz. Sırf mükemmelce yapılmış bir telefon görüşmesi için." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Zelenskiy ile nisanda yaptığı başka bir telefon görüşmesinin de dökümünü yayımlatacağını vurguladı.

ABD'nin dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olduğunu belirten Trump, "Çin, ben göreve geldiğimden bu yana Çin trilyonlarca dolar kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

ZELENSKİY: KİMSE BANA ZORLAMADA BULUNMADI

Öte yandan Trump, söz konusu basın toplantısından önce Zelenskiy ile bir araya geldi.

İkili görüşme öncesi yapılan basın toplantısında Trump, "Kırım'ın ilhakı Obama yönetimi döneminde oldu. Bunun böyle olması gerektiğini düşünmüyorum ama bu çok uzun zaman önceydi ve konu çok zayıf şekilde ele alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy bir gazetecinin, Trump ile 25 Temmuz'da yaptığı görüşme esnasında üzerinde Biden'ı soruşturmasına ilişkin baskı hissedip hissetmediği sorusuna, "Hayır, konuşmanın metnini gördünüz. Güzel bir telefon görüşmesiydi. Birçok şey üzerinde konuştuk. Okuduğunuz üzere kimse bana bir zorlamada bulunmadı." diye yanıt verdi.