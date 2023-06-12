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Hakkında hapis istemiyle gündemdeydi! İşte Somer Şef'in kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden olan fakat bu sene koltuğunu Şef Yılmaz Öztürk'e devreden Somer Sivrioğlu'na, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş'ta, devraldığı restoranın istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişinin ölmesi sebebiyle "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ünlü şef şimdi de kendisinden 21 yaş küçük aşkıyla gündem oldu.

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  • Hakkında hapis istemiyle gündemdeydi! İşte Somer Şef'in kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi!

    İstanbul Beşiktaş'ta, devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ünlü şef son olarak kız arkadaşıyla gündeme geldi.
  • Hakkında hapis istemiyle gündemdeydi! İşte Somer Şef'in kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi!

    Uzun bir süre MasterChef yarışmasında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile jüri koltuğunu paylaşan Somer Sivrioğlu, yeni sezonda yer almıyor. Yayınlanan yeni sezon fragmanında Somer Şef yerine Şef Yılmaz Öztürk bulunuyor.
  • Hakkında hapis istemiyle gündemdeydi! İşte Somer Şef'in kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi!

    Yarışmayla ününe ün katan Somer Sivrioğlu, son olarak kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Pınar Kayabaşıoğlu ile gündeme geldi. Ünlü şef, eşinden boşanarak Kayabaşıoğlu ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.
  • Hakkında hapis istemiyle gündemdeydi! İşte Somer Şef'in kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi!

    Başarılı Şef Somer Sivrioğlu, 1.3 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sevgilisiyle sık sık gönderiler yayınlayarak mutluluğunu sevenleriyle paylaşıyor.
  • Hakkında hapis istemiyle gündemdeydi! İşte Somer Şef'in kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi!

    İşte Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Pınar Kayabaşıoğlu...
  • Hakkında hapis istemiyle gündemdeydi! İşte Somer Şef'in kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi!
  • Hakkında hapis istemiyle gündemdeydi! İşte Somer Şef'in kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi!
  • Hakkında hapis istemiyle gündemdeydi! İşte Somer Şef'in kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi!
  • Hakkında hapis istemiyle gündemdeydi! İşte Somer Şef'in kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi!
  • Hakkında hapis istemiyle gündemdeydi! İşte Somer Şef'in kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi!
  • Hakkında hapis istemiyle gündemdeydi! İşte Somer Şef'in kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi!
  • Hakkında hapis istemiyle gündemdeydi! İşte Somer Şef'in kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi!
  • Hakkında hapis istemiyle gündemdeydi! İşte Somer Şef'in kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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