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Haksız yere hapis yatmışlardı: Central Park Beşlisi'nin adı o girişte yaşayacak

1989'da New York'taki Central Park'ta koşan bir kadına tecavüz etmekten haksız yere hüküm giyen ve aklanmadan önce yıllarca hapis yatan beş gencin adı, Central Park'taki bir girişe verilecek.

Haksız yere hapis yatmışlardı: Central Park Beşlisi'nin adı o girişte yaşayacak
Central Park Beşlisi'nin adı o girişte yaşayacak
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Yetkililer, 3 yıllık bir çabanın ardından parkın kuzey ucunda girişe Central Park Beşlisi olarak da bilinen kişilerin onuruna 'Aklananlar Kapısı' yazılacağını söyledi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Pazartesi günü projenin onaylanmasını "New York için bir hakikat ve uzlaşma anı" olarak nitelendirdi ve savunuculukları için Harlem toplum liderlerine teşekkür etti. Adams açıklamasında "Aklananlar Kapısı, Central Park Beşlisi'ni ve haksız yere mahkum edilen herkesi sembolize etmekle beraber, adaletteki başarısızlığının kalıcı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor" dedi.

Parkın diğer girişleri, şehirde yaşayan ve çalışan insan gruplarını yansıtacak şekilde isimlerle etiketlenmişti.

CENTRAL PARK FIVE DAVASI

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

New Yorkluların yoğun ilgi gösterdiği ve "Central Park Five" olarak adlandırdığı olayda, siyahi ve Latin kökenli 6 genç, 28 yaşındaki Trisha Meili'ye tecavüz etmek ve ölüme terk etmek suçlamalarıyla tutuklanmış, suçlarını itiraf eden gençlerin, gerçek zanlının tespit edilmesiyle suçsuz olduğu ortaya çıkmıştı.

Olayda adı geçen Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana, Korey Wise ve Yusef Salaam, 2002'de serbest kaldıktan sonra, New York şehir yönetimine, üzerlerine attıkları iftira için 41 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Polislerin tecavüz suçunu zorla kabul ettirmeye çalıştıkları Lopez ise iddiaları bir türlü kabul etmemiş, ancak tecavüzle yargılanmaktan korktuğu için aynı mekanda bir erkek koşucuya yapılan darp suçunu, hiç alakası olmadığı halde, kabul etmek zorunda kalmıştı.

Bu nedenle, diğer 5'liden ayrılan ve hikayesi arka planda kalan Lopez'in aynı davadan aklanması arkadaşlarından 20 yıl sonra gerçekleşebildi.

HİKAYELERİ DİZİ OLMUŞTU

'Central Park Beşlisi' ile ilgili olarak 'Selma' filmi ile bilinen ödüllü yönetmen Ava Duvernay, 'When They See Us' adlı bir mini dizi hazırlamıştı.

Dizi sonrası 5 gencin çocuk yaşta haksız yargılanmaları ve savcıların tutumu ise olayı yeniden hatırlatılmış ve dünyada büyük yankı bulmuştu.

Dizi sonrasında o dönem haksız yargılamada bulunan pek çok isim yıllar sonra istifa kararı almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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