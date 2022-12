Central Park Beşlisi'nin adı o girişte yaşayacak

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Pazartesi günü projenin onaylanmasını "New York için bir hakikat ve uzlaşma anı" olarak nitelendirdi ve savunuculukları için Harlem toplum liderlerine teşekkür etti. Adams açıklamasında "Aklananlar Kapısı, Central Park Beşlisi'ni ve haksız yere mahkum edilen herkesi sembolize etmekle beraber, adaletteki başarısızlığının kalıcı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor" dedi.

New Yorkluların yoğun ilgi gösterdiği ve "Central Park Five" olarak adlandırdığı olayda, siyahi ve Latin kökenli 6 genç, 28 yaşındaki Trisha Meili'ye tecavüz etmek ve ölüme terk etmek suçlamalarıyla tutuklanmış, suçlarını itiraf eden gençlerin, gerçek zanlının tespit edilmesiyle suçsuz olduğu ortaya çıkmıştı.

HİKAYELERİ DİZİ OLMUŞTU

'Central Park Beşlisi' ile ilgili olarak 'Selma' filmi ile bilinen ödüllü yönetmen Ava Duvernay, 'When They See Us' adlı bir mini dizi hazırlamıştı.

Dizi sonrası 5 gencin çocuk yaşta haksız yargılanmaları ve savcıların tutumu ise olayı yeniden hatırlatılmış ve dünyada büyük yankı bulmuştu.

Dizi sonrasında o dönem haksız yargılamada bulunan pek çok isim yıllar sonra istifa kararı almıştı.