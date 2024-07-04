Hala onu geçebilen çıkmadı: İşte dünyanın en hızlı insanı Usain Bolt'un ne kadar hızlı olduğu!
Dünyanın en hızlı insanı denince akla gelen ilk isim şüphesiz Usain Bolt. Jamaikalı kısa mesafe koşucusu, 100 metre ve 200 metre dünya rekorlarını elinde tutarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. 2009 yılında Berlin'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 metreyi 9.58 saniyede koşarak insan hızının sınırlarını zorladı. Peki, bu olağanüstü hızın arkasındaki sırlar neler? İşte, Usain Bolt'un rekorları ve bu rekorların nasıl gerçekleştiği!
Kısa mesafe koşusu, atletizmde hız ve patlayıcı gücün ön planda olduğu yarışlardır. 100 metre, 200 metre ve 400 metre gibi mesafeleri kapsayan bu yarışlar, sporcuların maksimum hızlarını en kısa sürede elde etmelerini gerektirir. Bu yarış sayesinde insanlık tarihinin en hızlı koşucusu unvanını performanslarıyla Usain Bolt kazandı. Haberimizde bu alandaki en büyük başarıyı elde ederken ne kadar hızlı olduğunu ve vücut yapısına uymamasına rağmen nasıl kazandığını derledik. İşte, detaylar...
Fotoğraf: 13 Eylül 2009 Pazar günü Yunanistan'ın Selanik kentindeki Kaftanzoglio Stadyumu'nda düzenlenen IAAF Dünya Atletizm Finali sırasında yarışmacılar görülüyor. Kaynak: AP
100 METREYİ 9.58 SANİYEDE KOŞTU
2009 yılında Jamaikalı sprinter Usain Bolt, 100 metrelik koşuda dünya rekorunu 9.58 saniye ile kırdı. Bu rekoru hız üzerinden açmak gerekebilir: Hız, bir nesnenin (veya kişinin) zaman içinde hareket ettiği orandır. Matematiksel olarak hız = d/t (burada d mesafe, t zamandır) olarak gösterilir. Bu, Bolt'un dünya rekoru koşusu sırasındaki hızının saniyede 10,44 metre olduğu anlamına gelir.
2009 tarihli dosya fotoğrafında Usain Bolt, Berlin'deki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metre dünya rekorunu kırdığı için kutlama yapıyor. Kaynak: AP
MAKSİMUM HIZI DAHA DA YÜKSEK!
Otomobiller ve hız sınırlarıyla daha fazla aşina olanlar için bu hızı saatte kilometre cinsinden düşünebiliriz yani yaklaşık 37.58 km/saat. Bu, ABD şehirleri Boston, New York ve San Francisco'nun tahmini ortalama trafik hızından daha hızlıdır. Dahası, Bolt sıfırdan başlayıp hızlanmak zorunda kaldı, bu da onun maksimum hızının aslında daha da yüksek olduğu anlamına gelir.
2016 tarihli fotoğrafta, Jamaikalı Usain Bolt, Jamaika'nın Kingston kentindeki Ulusal Stadyum'da düzenlenen Racers Grand Prix atletizm etkinliğinde, ikisi de Jamaikalı olan Yohan Blake ve Asafa Powell'ın önünde 100 metre finalini kazanıyor. Kaynak: AP
PERFORMANSI LAZERLE ÖLÇÜLDÜ!
2011 yılında Belçikalı bilim insanları, o yılın Eylül ayında düzenlenen 100 metre yarışının farklı etaplarındaki Bolt'un performansını ölçmek için lazer kullandılar. Yarışın 67.13 metresinde Bolt'un saatte 43.99 kilometre azami hıza ulaştığını buldular.
Fotoğrafta Jamaikalı koşucular (soldan sağa), Usain Bolt, Yohan Blake ve Asafa Powell, Londra'daki Crystal Palace'da düzenlenen Atletizm Grand Prix'sinde erkekler 100 metre finalinde yarışıyor. Kaynak: AP
VÜCUT YAPISININ O HIZA UYGUN OLMADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR!
Bolt bu yarışı 9.76 saniyede tamamlamış olsa da araştırmalar onun vücut yapısıyla bu mesafede rekabet etmesinin beklenmedik olduğunu gösteriyor. Biyomekanik açıdan bakıldığında, en hızlı sprinterler (kısa mesafe koşucuları) genellikle kısa boylu ve hızlı kas lifleriyle dolu olanlardır.
Fotoğraf: Jamaikalı Usain Bolt, Berlin'deki Dünya Atletizm Şampiyonası sırasında Erkekler 200 metre finalini kazandıktan sonra yeni Dünya Rekorunu gösteren zamanlama panosunun yanında poz veriyor. Kaynak: AP
Yani bu vücut yapısı, daha iyi bir şekilde hızlanmalarını sağlar. Boyutları göz önüne alındığında Bolt, vücudundan dolayı bloklardan en son çıkan ve bitiş çizgisini en son geçen olmalıydı ancak herkesi geçerek birinci oldu. Bu da onu, güncel olarak dünyanın en hızlı insanı yapıyor.
Fotoğrafta Britanya Prensi Harry (sağda) ve Usain Bolt, 6 Mart 2012 Salı günü Jamaika, Kingston'da bir deneme yarışı sırasında koşuyor. Kaynak: AP
Kaynak: Britannica