Hala onu geçebilen çıkmadı: İşte dünyanın en hızlı insanı Usain Bolt'un ne kadar hızlı olduğu!

MAKSİMUM HIZI DAHA DA YÜKSEK!

Otomobiller ve hız sınırlarıyla daha fazla aşina olanlar için bu hızı saatte kilometre cinsinden düşünebiliriz yani yaklaşık 37.58 km/saat. Bu, ABD şehirleri Boston, New York ve San Francisco'nun tahmini ortalama trafik hızından daha hızlıdır. Dahası, Bolt sıfırdan başlayıp hızlanmak zorunda kaldı, bu da onun maksimum hızının aslında daha da yüksek olduğu anlamına gelir.

2016 tarihli fotoğrafta, Jamaikalı Usain Bolt, Jamaika'nın Kingston kentindeki Ulusal Stadyum'da düzenlenen Racers Grand Prix atletizm etkinliğinde, ikisi de Jamaikalı olan Yohan Blake ve Asafa Powell'ın önünde 100 metre finalini kazanıyor. Kaynak: AP