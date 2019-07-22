Szombathelyi Haladás Trabzonspor maçı hangi kanalda? Szombathelyi Haladás Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? soruları sadece taraftarlar değil tüm futbolseverler tarafından araştırılıyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar hazırlık maçlarında performanslarını arttırmaya çalışıyor. İşte Szombathelyi Haladás Trabzonspor maçına dair tüm detaylar...

SZOMBATHELYİ HALADÁS TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Szombathelyi Haladás Trabzonspor maçı 22 Temmuz 2019 Pazartesi yani bugün saat 19.00'da Sportplatz Grein TSV Stadyumu'nda başlayacak.

SZOMBATHELYİ HALADÁS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Szombathelyi Haladás Trabzonspor maçının canlı yayını Türkiye'de yayınlanmayacak. Ancak yapılan açıklamaya göre Szombathelyi Haladás Trabzonspor maçının tekrarı, karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un resmi Youtube hesabı üzerinden yayınlanacak.