Haldun Dormen'in 70'inci sanat yılı kutlandı

Haldun Dormen'in 70'inci sanat yılı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlik, Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Vehbi Koç Vakfı'nın desteğiyle gerçekleşti.

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan usta sanatçının, 70 yıllık yolcuğunda birlikte çalıştığı, sahneyi paylaştığı ve yetiştirdiği birçok ünlü isim etkinlikte sahne aldı.

Programda haldun Dormen'in çocukluğundan, ABD'de Yale Üniversitesi'ndeki eğitim hayatına, tiyatro ve sinema macerasıyla dostluklarına dair anılar paylaşıldı, müzikal sahne gösterileri yapıldı. Gecenin sonunda sahneye çıkıp teşekkür eden Haldun Dormen; "Harikasınız. 70 yıl geçtiyse sizlerin sayesinde geçti. Sizler olmasaydınız, ailem, seyircim olmasaydı imkan var mıydı? O yüzden herkese teşekkür ederim." dedi.

REKLAM Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, çocukluk anılarını, babasının hayatını nasıl kurtardığını, kalabalık sofraları ve ailesiyle anılarını anlattı. Ömer Dormen, usta oyuncunun herkesle beraber çalışıp, paylaşmayı sevdiğini söyledi. "HEPİMİZ ONUN ÖĞRENCİLERİYİZ" Oyuncu İzzet Günay sahnede, tiyatroda Haldun Dormen'in ilk yıllarına tanıklık ettiğini aktararak, şunları kaydetti: Haldun'dan gözümü ayırmıyordum. Her gün bir şey öğreniyordum. Haldun'un konuşmasına gerek yoktu. Yanında olduğunuz zaman çok şey öğreniyorsunuz. Turnelerde dekor taşıyordum. Yeri geliyor perdeyi açıyor, kapıyor her şeyi yapıyordum. Haldun'a çok şey borçlu olduğumu biliyorum. Onunla hiç ayrılmadık. Hep birlikte olduk. Benim üniversitem oldu. Nice sağlıklı yıllar diliyorum. Bütün gençleri etrafında görünce gözlerim yaşarıyor. 23 yaşım aklıma geliyor. Gençleri çok seviyorum. Stabil bir tiyatroya hareket getiren insan oldu. Hepimiz onun öğrencileriyiz. Onunla gurur duyuyoruz.

Oyuncu Suna Keskin, haldun Dormen'in 70 yıllık sanat hayatının 60 yılına şahit olduğunu belirterek; "Dormen Tiyatrosu'nda oyuncu olduktan sonra çok güzel dostluk kardeşlik, arkadaşlıkla bugünlere gelebilmek gerçekten çok değerli. Hayallerimin kapısını açtığı için sevgili Haldun Dormen'e minnettarım. 70'inci yılında onu yüreğimle kucaklıyorum. Yürekten söylüyorum minnettarım" şeklinde konuştu.

REKLAM Oyuncu Mustafa Alabora ise Haldun Dormen'in çok güzel dostluklar kurduğuna değinerek, şu bilgileri verdi: Dostluğumuzun başlaması 46 senedir. Haldun, kalabalıkları çok sever. Onun evinde kalmayan aktör kalmamıştır. Haldun Dormen ile gerçekten büyük dostluk sürdürdüm. Ben bir gün ona 'Haldun sen benim dostumsun' dedim. Çok kızdı bana. Öyle söylenmez dedi. 'Ne yapacağız?' dedim. 'Ben senin dostunum, diyeceksin.' dedi. O günden beri kavga ederiz, o mu benim dostum, ben mi onun dostuyum?

Erol Evgin, 'Hep Böyle Kal' isimli parçayı seslendirdikten sonra şunları kaydetti: 3 Mart 1980'de açtık perdelerimizi. Şan sinemasıydı o zaman. Tiyatro değildi. Haldun Dormen'in yazıp yönettiği bir müzikal, Egemen Bostancı prodüksiyonu. Ben iyi bir tiyatro izleyicisiyim ama tiyatro sahnelerinde rol almadım. Türkiye'nin en büyük aktörleri, aktrisleriyle oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Adile Naşit, Turgut Boralı, Nevra Serezli... Mehmet Ali Erbil o zaman daha genç, Asuman Arsan, Ayşen Gruda, birçok tiyatro sanatçısı. 'Ben bilmiyorum bunları.' dedim. Bir gün topladım bunları. Şarkı söylüyorum. Bana yardım edin. Ben de size yardım ederim şarkılarla. Öyle anlaştık ve iki yıl, 400 oyun oynadık. Çok güzel anılarımız var.

Haldun Dormen ile 44 yıllık dostluğu olduğunu dile getiren Erol Evgin; "1980'den bugüne dostuz. Ona sağlık ve huzurlu yıllar diliyorum. Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın bir aşk teması vardı. Hep öyle kaldı. Atatürk'ün sahneye çıkarttığı ilk Müslüman kadın sanatçı Bedia Muvahhit, belki 10 kez gelmişti oyunumuza" ifadelerini kullandı. REKLAM "BU AKŞAM SAHNEDE GÖRDÜĞÜMÜZ DEĞERLİ OYUNCULARIN HEPSİ DORMEN ÖĞRENCİSİ"

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Göksel Kortay, 7 - 8 kişilik dost grubuyla seyahat ettiklerini, o gezilerin her zaman keyifli geçtiğini dile getirdi. Dormen ile anılarını paylaşan Kortay, Londra'da gerçekleşen "Dünya Tiyatro Festivali"nde sahne alma sürecine de değindi. Göksel Kortay, Haldun Dormen'in gençlere verdiği öneme değinerek; "Gençlere olan merakı, ilgisi, onları yetiştirmek istemesi, onlarla çalışması... Bu akşam sahnede gördüğümüz değerli oyuncuların hepsi Haldun Dormen'in öğrencisi. Kuşlar müzikalinin bestecisi Terry Davies aramızda. O zaman genç bir yabancı besteci arıyordu. Bize Londra'dan bir müzisyen yolladılar. Kuşları besteledi. Şimdi dünya çapında bir orkestra şefi, besteci ve aranjör oldu. Hollywood, İngiltere ve Almanya koşuşturması arasında buraya geldi. 40 yıldır dostuz, çok vefalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Geceye katılan isimler arasında İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, Rahmi Koç, Müjdat Gezen, Halil Ergün, Meltem Cumbul, Mehmet Turgut, Ayşe Kökçü, Salih Güney, Tilbe Saran, Işıl Kasapoğlu, Betül Arım, Nedim Saban, Ayça Bingöl, Gürkan Uygun, Neslihan Yeldan, Mert Turak, Atılgan Gümüş, Yosi Mizrahi, Fırat Tanış ve Dormen Akademisi öğrencileri yer aldı.