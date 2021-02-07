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Halı Sahalar ne zaman açılacak? - 2021 Halı Sahalar hangi tarihte açılıyor, tarih açıklandı mı?

Yurt genelinde 2,5 milyona yakın vatandaşımızın etkilendiği koronavirüs nedeniyle halı sahaların da dahil olduğu birçok işletme kapalı durumda. Peki halı sahalar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte konuyla ilgili son durum...

Halı Sahalar ne zaman açılacak? - 2021 Halı Sahalar hangi tarihte açılıyor, tarih açıklandı mı?

Türkiye'de günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri de halı sahaların açılış tarihi. Koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 15 bin halı saha kapalı durumda bulunuyor. Peki halı sahalar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayılarında yüzde 60’a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında esneme gündeme geldi: Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Halı sahaların hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Yeni yılın ilk döneminde vaka sayılarının azalması ile birlikte söz konusu işletmelerin açılabileceği tahmin ediliyor.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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