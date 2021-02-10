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Haliç Köprüsü'nde motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Haliç Köprüsü, Edirne istikametinde seyir halinde giden motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ağır, arkasında yolculuk eden kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Haliç Köprüsü'nde motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı
DHA

Kaza Haliç Köprüsü, Edirne istikametinde sabaha karşı 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir pizza firmasına ait 34 DRU 984 plakalı motosiklet, Edirne istikametinde yağmurdan ıslanan zeminde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken üzerinde bulunan 2 kişi de yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkadaşına ilk müdahalelerini yaparak en yakın hastanelere sevk edildi. DHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.

Ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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