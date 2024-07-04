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        Haberler Gündem İstanbul Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti kapatıldı | Son dakika haberleri

        Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti kapatıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 00:56 Güncelleme: 04.07.2024 - 01:14
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        Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti kapatıldı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 karayolunun Haliç Köprüsü kesiminde asfalt yenileme çalışması yapılacak.

        Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken, köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten devam ediyor.

        8 TEMMUZ'A KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

        AA'nın haberine göre; eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla saat 23.00'te başlayan çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

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        Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek.

        ​​​​​​​Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak.

        ÇALIŞMA SÜRESİNCE KADIKÖY İSTİKAMETİ KAPALI OLACAK

        Çalışma süresince D-100 karayolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak.

        Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken, Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #Haliç Köprüsü
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