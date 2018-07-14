Şarkıcı Halil Sezai önceki gün Gümüşlük’teki halk plajındaydı. Arkadaşları ile sohbet eden şarkıcının sürekli gülüp espriler yaptığı görüldü.



Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre, yaklaşık 2 saat halk plajında oturup arkadaş grubu ile sohbet eden Sezai daha sonra bir mekana girdi. Girdiği mekandan gece yarısı ayrılan Halil Sezai son olarak evine giderek geceyi noktaladı.

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