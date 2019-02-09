SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Halit Ergenç: Yine Atatürk'ü canlandırmaya hazırlanıyor

Giriş: 09.02.2019 - 13:03 | Güncelleme:  

Abdullah Oğuz, yeni filmi 'İlk Adım: 1919' için çalışmalarını sürdürüyor. Filmde Atatürk'ü Halit Ergenç'in canlandırması bekleniyor

  • 1Halit Ergenç: Yine Atatürk'ü canlandırmaya hazırlanıyor
    1|14

    Abdullah Oğuz, yeni filmi 'İlk Adım: 1919' adlı yeni filminin hazırlıklarını sürdürüyor.

  • 2Halit Ergenç: Yine Atatürk'ü canlandırmaya hazırlanıyor
    2|14

    Atatürk'ün 1919'da İstanbul'dan Samsun'a gittiği Bandırma Vapuru'nda yaşananların hikâye edinileceği filmde Atatürk'ü Halit Ergenç'in canlandırması bekleniyor.

  • 3Halit Ergenç: Yine Atatürk'ü canlandırmaya hazırlanıyor
    3|14

    Halit Ergenç, daha önce de 2009 yapımı 'Dersimiz Atatürk'te de Atatürk'ü canlandırmıştı.

  • 4Halit Ergenç: Yine Atatürk'ü canlandırmaya hazırlanıyor
    4|14

    Daha önce hangi oyuncu hangi yapımda Atatürk'ü canlandırdı?

  • 5Halit Ergenç: Yine Atatürk'ü canlandırmaya hazırlanıyor
    5|14

    'Paralı Askerler' (1970)
    Yönetmen: Peter Collinson
    Mustafa Kemal: Patrick Magee

  • 6Halit Ergenç: Yine Atatürk'ü canlandırmaya hazırlanıyor
    6|14

    'Kurtuluş' (1994)
    Yönetmen: Ziya Öztan
    Mustafa Kemal: Rutkay Aziz

  • 7Halit Ergenç: Yine Atatürk'ü canlandırmaya hazırlanıyor
    7|14

    'Cumhuriyet' (1998)
    Yönetmen: Ziya Öztan
    Atatürk: Rutkay Aziz

  • 8Halit Ergenç: Yine Atatürk'ü canlandırmaya hazırlanıyor
    8|14

    'Abdülhamit Düşerken' (2002)
    Yönetmen: Ziya Öztan
    Mustafa Kemal: Serdar Orçin

     

  • 9Halit Ergenç: Yine Atatürk'ü canlandırmaya hazırlanıyor
    9|14

    Emret Komutanım (2005)
    Yönetmen: Ömer Uğur
    Mustafa Kemal: Arda Kural

  • 10Halit Ergenç: Yine Atatürk'ü canlandırmaya hazırlanıyor
    10|14

    Kırık Kanatlar (2005)
    Yönetmen: Cevdat Mercan
    Mustafa Kemal: Ali Ülvi Hünkar

  • 11Halit Ergenç: Yine Atatürk'ü canlandırmaya hazırlanıyor
    11|14

    Son Osmanlı - Yandım Ali (2006)
    Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan
    Mustafa Kemal: Alican Yücesoy

  • 12Halit Ergenç: Yine Atatürk'ü canlandırmaya hazırlanıyor
    12|14

    'Veda' (2010)
    Yönetmen: Zülfü Livaneli
    Mustafa Kemal: Bartunç Akbaba

  • 13Halit Ergenç: Yine Atatürk'ü canlandırmaya hazırlanıyor
    13|14

    Veda (2010)
    Yönetmen: Zülfü Livaneli
    Atatürk: Sinan Tuzcu

  • 14Halit Ergenç: Yine Atatürk'ü canlandırmaya hazırlanıyor
    14|14

    'Çanakkale 1915' (2012)
    Yönetmen: Yeşim Sezgin
    Mustafa Kemal: İlker Kızmaz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X