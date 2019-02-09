- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Abdullah Oğuz, yeni filmi 'İlk Adım: 1919' adlı yeni filminin hazırlıklarını sürdürüyor.
Atatürk'ün 1919'da İstanbul'dan Samsun'a gittiği Bandırma Vapuru'nda yaşananların hikâye edinileceği filmde Atatürk'ü Halit Ergenç'in canlandırması bekleniyor.
Halit Ergenç, daha önce de 2009 yapımı 'Dersimiz Atatürk'te de Atatürk'ü canlandırmıştı.
Daha önce hangi oyuncu hangi yapımda Atatürk'ü canlandırdı?
'Paralı Askerler' (1970)
Yönetmen: Peter Collinson
Mustafa Kemal: Patrick Magee
'Kurtuluş' (1994)
Yönetmen: Ziya Öztan
Mustafa Kemal: Rutkay Aziz
'Cumhuriyet' (1998)
Yönetmen: Ziya Öztan
Atatürk: Rutkay Aziz
'Abdülhamit Düşerken' (2002)
Yönetmen: Ziya Öztan
Mustafa Kemal: Serdar Orçin
Emret Komutanım (2005)
Yönetmen: Ömer Uğur
Mustafa Kemal: Arda Kural
Kırık Kanatlar (2005)
Yönetmen: Cevdat Mercan
Mustafa Kemal: Ali Ülvi Hünkar
Son Osmanlı - Yandım Ali (2006)
Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan
Mustafa Kemal: Alican Yücesoy
'Veda' (2010)
Yönetmen: Zülfü Livaneli
Mustafa Kemal: Bartunç Akbaba
Veda (2010)
Yönetmen: Zülfü Livaneli
Atatürk: Sinan Tuzcu
'Çanakkale 1915' (2012)
Yönetmen: Yeşim Sezgin
Mustafa Kemal: İlker Kızmaz
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.