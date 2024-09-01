Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Halk otobüsünde durak tartışması cinayetle bitti | Son dakika haberleri

        Halk otobüsünde durak tartışması cinayetle bitti

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iddiaya göre istediği durakta durmayan halk otobüsünün şoförüyle tartışan yolcu, otobüs sahibinin oğlunun pompalı tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 10:11 Güncelleme: 01.09.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüste durak tartışması cinayetle bitti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durak tartışma cinayetle bitti.

        Olay, 30 Ağustos Cuma günü Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Erdal Kara (50), eşi ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra inmek için düğmeye basan Kara, otobüsün daha ileride durması sebebiyle şoför Emirhan S. ile tartıştı.

        Şoförün frenlerin tutmadığını söylemesi üzerine ikili arasında kavga çıktı, vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

        Yaşananların otobüs sahibi Nizam K. ile oğlu Bedirhan K.'ye anlatılmasıyla olay daha da büyüdü.

        EVİNİ BASIP KURŞUN YAĞDIRDI

        Babası Nizam K. ile birlikte Erdal Kara'nın evine giden Bedirhan K., Kara'ya 4 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bedirhan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kara'nın cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Cenaze, Karadere Camii'nde kılınan namazın ardından Kestanelik Mezarlığı'nda defnedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #halk otobüsü
        #Durak
        #kavga
        #kocaeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        Sol Bamba hayatını kaybetti!
        Sol Bamba hayatını kaybetti!
        Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
        Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Oyun değil reaksiyon
        Oyun değil reaksiyon
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        "Pansuman"
        "Pansuman"
        Icardi şoku!
        Icardi şoku!
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        Babası ve arkadaşını öldürdü
        Babası ve arkadaşını öldürdü
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler