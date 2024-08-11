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        Haberler Gündem Güncel Halk otobüsünde yangın paniği: Alevler bir anda büyüdü | Son dakika haberleri

        Halk otobüsünde yangın paniği: Alevler bir anda büyüdü

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde halk otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, otobüsteki yolcular tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:06
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        Antalya Batı Çevre Yolu'nda seyir halindeki halk otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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        Durumu fark eden şoför, otobüsün içindeki yolcuları inmeleri konusunda uyardı.

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        Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

        #Antalya
        #halk otobüsü
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