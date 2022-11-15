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Haberler Gündem Trafik Halk otobüsünün çarptığı 2 kadın öldü
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Ağrı'da halk otobüsünün çarptığı 2 kadın kurtarılamadı

Ağrı'da, otobüsten indikten sonra yolun karşısında geçmek isterken halk otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralanan 2 kadın, hastanede yaşamını yitirdi

Halk otobüsünün çarptığı 2 kadın öldü
Halk otobüsünün çarptığı 2 kadın öldü
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AA

Ağrı'da, durakta inip yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı 2 kadın yaşamını yitirdi.

Fırat Mahallesi'nin Erzurum Caddesi üzerinde halk otobüsü, Hayrettin Atmaca Kız İmam Hatip Lisesi önündeki durakta yolcu indirdi. Otobüsün önünden yolun karşı tarafına geçmek isteyen Hanım K. ile Şaide Ö, geliş istikametinde Engin K. idaresindeki belediyeye ait halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Engin K, gözaltına alındı.

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