Halk ozanlarının eserleri Avrupa'da

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen projeyle Türkiye'nin evrensel değerdeki müzik kültürü yurt dışına taşınıyor. 'Köprü ve Ötesi' ismi ile hayata geçirilen ve 2019'da Avrupa'nın Paris,Zürih, Roma, Viyana ve Berlin'de tamamlanan proje, Avrupa konser turnesiyle 2020'de klasik Batı müziği ve Türk müziğinin tarihe damga vuran yapıtlarını aynı sahnede buluşturmaya devam edecek.

Bağlama virtüözü Ahmet Koç ile dünyaca ünlü Türk şef Betin Güneş'in yönetimindeki 'TurkishChamberOrchestrası',Ludwig Van Beethoven,WolfgangAmadeusMozart,FranzSchubert,GeorgesBizet,DmitriShostakovıch,Paul de Senveılle,Niccollo Paganını gibi dünyaca ünlü değerli müzisyenlerin eserlerini bağlama eşliğinde icra ederken; Yunus Emre, Âşık Veysel, Pir Sultan Abdal, ÂşıkMahsuni Şerif ve Neşet Ertaş gibi Türk dünyası için önem arz eden değerli ozan ve sanatçıların eserleri de klasik batı müziği enstrümanları ve bağlama eşliğinde sahneye taşınıyor.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 'Köprü ve Ötesi' projesinin önemine vurgu yaparak, "Bu proje ile Doğu ve Batı kültürünün buluştuğunu gördük. Dünyanın birçok başkentinde çok etkili konserler yapıldı. Bundan sonra da konserlerin devam etmesini bekliyoruz. 'Köprü ve Ötesi' projesi kapsamında Avrupa'dan başlayan turne, 2020'de Rusya ve Balkanlar'da devam edecek. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla şubatta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek konserin ardından bu yıl turne programı Moskova,Budapeşte,Saraybosna,Belgrad, Tiran ve Makedonya ile devam edecek" dedi.