Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Medya Halk TV: İsmail Saymaz ayrılmadı

        Halk TV: İsmail Saymaz ayrılmadı

        Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'deki işine son verildiği iddiasının ardından açıklama yapan Halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, teknik bir sorun nedeniyle Saymaz'ın yazılarının yazarlar sayfadan "uçtuğunu" ancak sorunun çözüldüğünü söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 00:58 Güncelleme: 11.04.2025 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halk TV: İsmail Saymaz ayrılmadı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, X hesabından yaptığı açıklamasında "Bütün mesleğin kuşatıldığı bir dönemde, iki arkadaşımızın akıl almaz suçlamalarla hakim karşısına çıkarıldığı saatlerde uğraşmak zorunda olduğumuz işlere bakar mısınız... Hayır İsmail Saymaz Halk TV'den ayrılmadı ve hayır İsmail Saymaz'ın yazıları siteden kaldırılmadı elbette. Şu anda sorunu çözdük, Saymaz'ı yerine aldık ama yazarlar sayfasından onun yazılarının neden 'uçtuğunu' çözemedik. Teknik ekibimiz anlamaya, nedenini bulmaya çalışıyor. Bir hack'lenme olmadığını, teknik bir sorun yaşandığını düşünmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında 2 gün sonra sevk edildiği mahkemece ev hapsi kararı verilmişti. Bu tarihten bu yana Saymaz yazmıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ismail saymaz
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        New York'ta helikopter kazası: 6 kişi öldü
        New York'ta helikopter kazası: 6 kişi öldü
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        ABD basını: İran geçici anlaşma önermeyi düşünüyor
        ABD basını: İran geçici anlaşma önermeyi düşünüyor
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı