Halk TV: İsmail Saymaz ayrılmadı

Halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, X hesabından yaptığı açıklamasında "Bütün mesleğin kuşatıldığı bir dönemde, iki arkadaşımızın akıl almaz suçlamalarla hakim karşısına çıkarıldığı saatlerde uğraşmak zorunda olduğumuz işlere bakar mısınız... Hayır İsmail Saymaz Halk TV'den ayrılmadı ve hayır İsmail Saymaz'ın yazıları siteden kaldırılmadı elbette. Şu anda sorunu çözdük, Saymaz'ı yerine aldık ama yazarlar sayfasından onun yazılarının neden 'uçtuğunu' çözemedik. Teknik ekibimiz anlamaya, nedenini bulmaya çalışıyor. Bir hack'lenme olmadığını, teknik bir sorun yaşandığını düşünmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında 2 gün sonra sevk edildiği mahkemece ev hapsi kararı verilmişti. Bu tarihten bu yana Saymaz yazmıyordu.