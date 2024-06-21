Yatırımcıların gözü halka arz takviminde, her gelişme dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Haziran ayında halka arz olmaya hazırlanan iki şirket var; Efor Çay Sanayi ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi. İki şirketin de halka arz kapsamında merak edilen tüm detaylarını derledik. İşte, 2024 Haziran halka arz takvimi...