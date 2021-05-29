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Halka arz olacak şirketler hangileri?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),BMS Çelik Hasır Sanayi AŞ'nin pay başına 4,87 liradan, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin pay başına 18,65 liradan, Ünlü Yatırım Holding AŞ'nin pay başına 6,90 liradan ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay başına 9,72 liradan halka arzını onayladı

Halka arz olacak şirketler hangileri?

BOĞAZİÇİ BETON HALKA ARZ OLUYOR

Hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton’un halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama tarihleri 26-27-28 Mayıs 2021 olarak belirlenirken, halka arz fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi.

2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin önde gelen hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton’un halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayı ile başladı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak şirket, 26-27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde üç gün süresince talep toplayacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla paylarının halka arz edilmesi planlanan ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda pay başına talep toplama fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi. Halka arzda şirketin mevcut 280 milyon TL çıkarılmış sermayesinin, 100 milyon TL artırılarak 380 milyon TL’ye çıkarılması planlanıyor. 14 milyon TL nominal değerli payların ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirileceği halka arzın sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak.

Hazır beton üretimi ve satışı faaliyetlerinin yanı sıra agrega maden işletmeciliği ve inşaat malzemeleri ticareti faaliyetlerini de yürüten Boğaziçi Beton’un Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin, ilerleyişi istikrarlı bir şekilde devam eden inşaat sektörünün sinerjisini yatırımcılarına aktarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Zengin, “Türkiye’nin mega projelerinde hazır beton üretimi ve maden işletmeciliği ile yer alan bir marka olarak, alanımızdaki büyük şirketlerden biriyiz. Yıllık yaklaşık 6 milyon ton agrega üretim kapasitesine sahip iki taş kırma tesisi ile İstanbul’un yüksek kapasiteli agrega maden ocaklarından birini işletiyoruz. İstanbul’da 8 sabit lokasyon ve 13 mobil lokasyon olmak üzere (yüksek hacimli hazır beton satışı yapılan projelerin içerisine kurulan hazır beton santralleri) toplam 21 lokasyonda, 30 adet hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı yapıyoruz. Yaklaşık 950 kişiye istihdam sağlıyoruz. Kendimize ait 553 adet araç, iş makinesi ve makine ekipmanlarımızla hizmet sunuyoruz. 2013 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alıyoruz. Hedefimiz halka arz sonrasında yatırımcılarımızla birlikte daha da büyümek” dedi.

ÜNLÜ & CO HALKA ARZ

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ Yatırım Holding AŞ (ÜNLÜ & Co),halka arz kapsamında 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde talep toplamaya çıkıyor.

ÜNLÜ & Co açıklamasına göre, ÜNLÜ & Co'nun halka arzına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için fiyat 6,9 TL olarak belirlenirken, talep toplama 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Halka arz için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 30 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 26 olması öngörülüyor. Ek satışın yapılmayacağı halka arzda sermaye artırımının 37.269.158 TL nominal değerli paylar (yüzde 82),ortak satışının da 8.263.851 TL nominal değerli paylar (yüzde 18) için olması planlandı.

Kurulduğu günden bu yana geçen 25 yılda yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında yürüttüğü faaliyetleriyle sektörünün öncü gruplarından biri olan ÜNLÜ & Co, 2020 yılını 603 milyon TL aktif büyüklük, 242 milyon TL brüt kar ile kapattı. Gelirlerinin yüzde 77'si devamlı gelirlerden oluşan ÜNLÜ & Co'nun 2020 yılı net karı 61 milyon TL, öz kaynak karlılığı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. Son 3 yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt karı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL'ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL'ye ulaştı.

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