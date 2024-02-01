SPK'dan 2 firmaya daha onay! Halka arz takvimi ile bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?
Yeni halka arz takvimi, Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteni ile belli oldu. SPK, 2 şirketin daha halka arz başvurusunu onayladı. Bültende yer alan bilgilere göre; Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ve Bor Şeker AŞ halka arz olacak. İşte, 1-2 Şubat bu haftaki halka arz tarihleri takvimi hakkında bilgiler...
Bu haftaki yeni halka arz takvimi yatırımcıların gündeminde yer alıyor. SPK onayı ile halka arz olacak şirketler ve halka arz tarihleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda "Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?" soruları araştırılıyor. İşte, 1-2 Şubat 2024 halka arz takvimi...
BU HAFTA (1-2 ŞUBAT 2024) YENİ HALKA ARZ VAR MI?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son haftalık bülteninde Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ve Bor Şeker AŞ ’nin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. Ancak halka arz tarihleri henüz belli olmadı.
BOR ŞEKER A.Ş. HALKA ARZ
Eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak olan Bor Şeker A.Ş.'ye ait payların hisse fiyatı 26,54 TL olarak belirledi. Halka arzın aracı kurumu ise Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Bor Şeker halka arz 70,000,000 Lot dağıtımı gerçekleştirecek. İlgili halka arzın tarihleri ise henüz belli olmadı. Konuya ilişkin diğer ayrıntılar şekillendikçe haberimiz güncellenecek.
PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri'ne ait satışa sunulan payların hisse fiyatı 35 TL olarak belirledi. Şirket payları eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak ve aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Pasifik Teknoloji, 27,000,000 Lot dağıtımı gerçekleştirecek. İlgili halka arzın tarihleri ise henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecek.
2023'TE 54 ŞİRKET HALKA ARZ OLDU
İstanbul'da düzenlenen 3. Finansın Geleceği Zirvesi'nin açılışında konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasalarının arz ve talep yönlü olarak oldukça yoğun bir yıl geçirdiklerini söyledi.
Borsa yatırımcı sayısının rekor kırarak 8,5 milyonun üzerine çıktığını dile getiren Gönül, "15 Aralık itibarıyla 54 şirket halka arz edildi. Şirketler piyasadan 79,3 milyar lira fon sağladı." ifadesini kullandı.
Gönül, imalat sektöründen 19, enerji ve GYO'dan 9'ar, finansal kuruluşlardan 4, tarımdan 3, diğer sektörlerden ise 10 şirketin halka arz olduğunu belirtti.