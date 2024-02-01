Haberler Ekonomi Borsa Halka arz takvimi 1-2 Şubat 2024: SPK'dan 2 firmaya onay! Bu hafta hangi halka arzlar var, hisse talep toplama ne zaman? - Borsa Haberleri

SPK'dan 2 firmaya daha onay! Halka arz takvimi ile bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Yeni halka arz takvimi, Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteni ile belli oldu. SPK, 2 şirketin daha halka arz başvurusunu onayladı. Bültende yer alan bilgilere göre; Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ve Bor Şeker AŞ halka arz olacak. İşte, 1-2 Şubat bu haftaki halka arz tarihleri takvimi hakkında bilgiler... Habertürk Giriş: 01.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 01.02.2024 - 10:07 facebook

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Bu haftaki yeni halka arz takvimi yatırımcıların gündeminde yer alıyor. SPK onayı ile halka arz olacak şirketler ve halka arz tarihleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda "Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?" soruları araştırılıyor. İşte, 1-2 Şubat 2024 halka arz takvimi...

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BU HAFTA (1-2 ŞUBAT 2024) YENİ HALKA ARZ VAR MI? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son haftalık bülteninde Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ve Bor Şeker AŞ ’nin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. Ancak halka arz tarihleri henüz belli olmadı.