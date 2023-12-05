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        Haberler Gündem Halka arz takvimi 5-8 Aralık 2023: SPK 3 şirkete onay verdi! Bu hafta hangi hisseler halka arz olacak?

        SPK 3 firmaya daha onay verdi! 5-8 Aralık 2023 bu hafta halka arz olacak şirketler

        Halka arz takvimi Borsa yatırımcılarının gündeminde yer alıyor. Bu hafta 3 firmanın daha Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylandı. SPK'nın haftalık bültenine göre; 7-8 Kasım 2023 tarihleri arasında Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kuzey Boru A.Ş. ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. talep toplayacak. İşte, bu haftaki yeni halka arz tarihleri takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:46
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        Bu hafta halka arz olacak şirketler ve talep tarihleri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yeni halka arz takvimi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteni ile belli oldu. Bültene göre 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kuzey Boru A.Ş. ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketleri halka arz olacak. Halka arzlara katılmak isteyenler için; "Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 7-8 Aralık 2023 halka arz takvimi...

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        HALKA ARZ TAKVİMİ TARİHLERİ

        7-8 Aralık 2023: Kuzey Boru A.Ş.

        7-8 Aralık 2023: Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

        Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Talep toplama tarihi belli değil)

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        MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

        Mega Metal, 225.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 40.000.000 TL artırarak 265.000.000 TL’ye çıkaracak. Bunun yanında halka arzda mevcut ortaklardan Cüneyt Ali Turgut’un sahip olduğu 9.100.000 TL ve Abdullah Turgut’un sahip olduğu 3.900.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı da gerçekleştirilecek.

        Bunun yanında fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Cüneyt Ali Turgut’a ait 6.825.000 TL ve Abdullah Turgut’a ait 2.925.000 TL nominal değerli B grubu payın ek satışı da gerçekleştirilebilecek. Böylece halka arzda ek satış olması durumunda toplamda 62.750.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşebilecek.

        Mega Metal halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 28,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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        KUZEY BORU A.Ş.

        Kuzey Boru, 80.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz ile 20.000.000 TL artırarak 100.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mustafa Topgaç’a ait 1.600.000 TL, Bülent Karaman ait 1.600.000 TL ve Demet Karaman’a ait 800.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 36,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Böylece Kuzey Boru halka arzında toplamda 24.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek.

        5

        SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

        Sur Tatil Evleri, halka arzda 22.500.000 TL nominal değerli pay satışı yapacak olup bu yolla 145.000.000 TL olan mevcut sermayesini 167.500.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 22.500.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Toplamda ise 45.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek.

        Sur Tatil Evleri halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 49,18 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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