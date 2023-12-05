Halka arz takvimi 5-8 Aralık 2023: SPK 3 şirkete onay verdi! Bu hafta hangi hisseler halka arz olacak?

Halka arz takvimi 5-8 Aralık 2023: SPK 3 şirkete onay verdi! Bu hafta hangi hisseler halka arz olacak?

Bu hafta halka arz olacak şirketler ve talep tarihleri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yeni halka arz takvimi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteni ile belli oldu. Bültene göre 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kuzey Boru A.Ş. ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketleri halka arz olacak. Halka arzlara katılmak isteyenler için; "Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 7-8 Aralık 2023 halka arz takvimi...

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MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mega Metal, 225.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 40.000.000 TL artırarak 265.000.000 TL’ye çıkaracak. Bunun yanında halka arzda mevcut ortaklardan Cüneyt Ali Turgut’un sahip olduğu 9.100.000 TL ve Abdullah Turgut’un sahip olduğu 3.900.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı da gerçekleştirilecek.

Bunun yanında fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Cüneyt Ali Turgut’a ait 6.825.000 TL ve Abdullah Turgut’a ait 2.925.000 TL nominal değerli B grubu payın ek satışı da gerçekleştirilebilecek. Böylece halka arzda ek satış olması durumunda toplamda 62.750.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşebilecek.

Mega Metal halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 28,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.