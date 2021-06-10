Halka arzda kim kazandı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamHalka arzda kim kazandı?
ABONE OL

Kişi başı 271 liradan 9 bin liraya

2021'in başından itibaren hızlanan halka arzda 845 binleri bulan yatırımcı sayısı 21 bine kadar indi. Bu durumun 6 önemli nedeni var. Başlangıçta kişi başına yerli yatırımcı için kişi başına ancak 271 liralık hisse alınabilirken bu rakam 9 bin liraya kadar yükseldi. Halka arz performansına bakıldığında ise yılın başında halka açılan Işık Plastik, Türk İlaç ve Çan 2 Termik'te getirisinin yüzde 90'ın üstünde olduğu 4 şirketin hisselerinin ise yatırımcıya şimdilik kaybettirdiği görülüyor. Halka arz edilen şirket hisselerinin sadece yüzde 5,8'i yabancı kurumsal yatırımcılara satıldı.

Halka arzda kim kazandı?

2020 yılının sonlarında başlayan halka arz furyası devam ediyor. Ancak halka arza olan yatırımcı ilgisinde bir iştah kaybı gözleniyor. Yılın başında yapılan halka arzlarda hisse alan yatırımcı sayısı 845 bini aşmışken bu rakam son halka arzda 21 bine kadar indi. Bu değişimde 6 önemli gelişmenin neden olduğu ifade ediliyor. Bunlardan ilki çoğu borsada yeni olan küçük yatırımcıların halka arz edilen şirket hisselerinin sürekli yükseleceği yanılgısına kapılması. Bir süre her halka arz edilen şirket hissesi bir kaç tavan yaparak yükseldi. Yatırımcılar bu sürecin bitmeyeceğin düşündü. Ancak bir süre sonra bazı şirket hisseleri halka açıldıktan hemen sonra düşmeye başlayınca yatırımcı bu durumdan korktu.

YATIRIMCI NEDEN SOĞUDU?

İkinci neden, bir hissede yasak olmasına rağmen şirket sahibinin açığa satış yapması. Bu durum halka açılan şirket sahiplerine karşı güvensizlik yarattı. Üçüncü neden bazı şirketlerin değerlemesinin bazı analistler tarafından pahalı bulunması. Bu analistlere göre şirket değerlemeleri pandemi döneminde şirketin performansı başta emtia fiyatları olmak üzere çeşitli nedenlerle en tepe noktalar baz alınarak yapıldı. Bu da hisselerin aslında pahalı olmasını sağladı. Dördüncüsü halka arzların yanı sıra bedelli sermaye artırımları ile sermaye piyasalarından kaynak çekilmesi. Şirketler bu dönemde yaklaşık 6.1 milyar liralık bedelli sermaye artırımı yaparak yatırımcıdan para çekti. Bu durum yeni arzlara yönelecek kaynağın mevcut şirketlere gitmesini sağladı. Tabii bir de global ve yerel piyasaların halka arzların başladığı dönemden daha kötü olması etkili. Özellikle ABD'de enflasyon beklentileri ve buna sağlı olarak tahvil faizlerindeki yükseliş ile içeride Merkez Bankası ile ilgili gelişmeler piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftada 2 şirkete halka arz izni vermesinin talebe göre arzı artırdığı ve talebin halka arza yetişmediği ifade ediliyor. Bazı yorumcular da borsada hisse alabilecek bazı yatırımcıların kripto varlıklara yönelmesinin de hem halka arza hem de borsada mevcut hisselere olan ilgiyi düşürdüğünü kaydediyor.

KÜÇÜK ŞİRKETLERE İLGİ DAHA FAZLA

2021 yılında yapılan halka arzlarda gözlenen önemli noktalardan birisi daha küçük şirketlerin halka arzlarına büyük ilgi olmasına rağmen bu ilginin orta ve büyük şirketlerde devam etmemesi. Böylece örneğin Çan 2 Termik Santral arzında yatırımcı başına 271 lira ve Matriks Bilgi halka arzında 301 lira olan kişi başına düşen hisse tutarı son günlerde göreve büyük şirketlerde 9 bin liraya kadar çıktı.

SADECE YÜZDE 6'SINI YABANCI ALDI

Tabii dikkat çeken bir başka nokta yabancı yatırımcıların önceki yıllara göre neredeyse kaybolması oldu. Geçtiğimiz yıllarda halka açılan şirketlerin yüzde 30-40'ı yabancı fonlara ayrılırken 2021'de bu oran yüzde 6'ya zor ulaştı. Halka arz edilen şirket hisselerinin sadece yüzde 5,8'i yabancı kurumsal yatırımcılara satıldı. 10.1 milyar liralık halka arzın 586 milyonu yani 68 milyon doları yabancı fonlarca alındı.

4 ŞİRKET ZARAR ETTİRDİ

İştah kaybına rağmen halka açılan şirketlerin şu ana kadar yatırımcısına kazandırdığı görüldü. Bu yıl halka açılan 20 şirketten 4'ü yatırımcısına zarar ettirdi. Bunların içinde yüzde 29 kayıpla Aydem Enerji, yüzde 23 ile Galata Wind ve yüzde 22 ile Tureks dikkat çekti. Halka arzdan hisse alan yatırımcıya en çok kazandıran ise yüzde 279 ile Türk İlaç, yüzde 94 ile Çan 2 Termik oldu. Işık Plastik de bu şirketin hissesini alanlara yüzde 92 getiri sağladı.

Yabancı 586 milyon liralık alım yaptı

Şirketin UnvanıYurtdışına Satılan Hasılat Tutarı (TL)
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş._
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.5.650.000
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.29.325.000
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.-
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.301.488
Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.478.871
Galata Wind Enerji A.Ş.198.082.484
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.-
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.22.909.996
Çan-2 Termik A.Ş.-
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.-
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.21.867.495
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.104.936
ATP Ticari Bilgisayar67.000
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.39.900.000
Başkentgaz19.440.000
Oyak Yatırım215.631.300
Ünlü Holding32.699.997
Toplam586.458.566
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Kanal İstanbul'da beklenen tarih netleşti
İŞ-YAŞAMKanal İstanbul'da beklenen tarih netleşti
Ünlü&Co kârını yüzde 93 artırdı  
İŞ-YAŞAMÜnlü&Co kârını yüzde 93 artırdı  
Bakan Karaismailoğlu'dan 'Ercan Havalimanı' açıklaması
İŞ-YAŞAMBakan Karaismailoğlu'dan 'Ercan Havalimanı' ...
KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? KYK borç yapılandırma başvurusu ne zaman?
İŞ-YAŞAMKYK borcu olanlar dikkat!
ASELSAN son 3 yılda 400 ürünü millileştirdi
İŞ-YAŞAMASELSAN son 3 yılda 400 ürünü millileştirdi
Tosyalı Avrupa'nın en hızlı büyüyen ikinci üreticisi oldu
İŞ-YAŞAMTosyalı dünyada basamak atladı
Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
İŞ-YAŞAMEsnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
Türkiye'nin en değerli markaları
İŞ-YAŞAMİşte Türkiye'nin en değerli markaları
Türkiye'nin en değerli markası yine THY oldu
İŞ-YAŞAMTürkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Yumurta üretiminde düşüş
İŞ-YAŞAMYumurta üretiminde düşüş