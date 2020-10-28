Çıtır çıtır dışarıda satılanlar gibi halka tatlısı yapmak ister misiniz? Kendiniz yaptığınız için güvenle tüketebilirsiniz ve sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Bol sıvı yağda kızaran ve ardından şerbete atılan halka tatlısının lezzetine doyum olmuyor.

Halka Tatlısı İçin Gereken Malzemeler:

1 Türk kahvesi fincanı yoğurt

1 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ

1 Türk kahvesi fincanı süt

1 adet yumurta

1 su bardağı+1 yemek kaşığı un

1 su bardağı irmik

1 çay kaşığı kabartma tozu

Şerbeti İçin;

1 su bardağı su

1 su bardağı şeker

Halka Tatlısı Yapılışı:

İlk önce şerbetini hazırlayalım.

Küçük bir tencereye su ve şekeri alalım.

Şerbetimizi bir kenara alıp soğumasını bekleyelim.

Karıştırma kabına tüm hamur malzemelerini alalım.

Güzelce çırpalım.

Kaşığa yapışan bir hamur elde edelim.

Sıkma torbasının içine bu hamuru yerleştirelim.

Kısık ateşte ılıttığımız yağımıza hamuru halka şekli yaparak sıkalım.

Her iki tarafını da kızarttıktan sonra soğuk şerbetin içine atalım.

3-4 dakika kalması yeterlidir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

En önemli püf noktası kızarttığınız yağın çok kızgın olmaması.

Çok kızgın yağda kızartırsanız, hamur hemen kızarır ve içi pişmez.