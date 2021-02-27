Halkalı'da büyük yangın!

"Korkuyoruz!" Onlarca ölü balık ve bir de karabatak kuşu...

DHA

Yangın nedeniyle çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan hurdalık alana itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, çıkan dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor.