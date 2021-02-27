Halkalı'da büyük yangın!

Yangın nedeniyle çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan hurdalık alana itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, çıkan dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Soru Bankası
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Vefat
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR