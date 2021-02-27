Halkalı'da büyük yangın!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHalkalı'da büyük yangın! - Son Dakika Haberler
ABONE OL

Halkalı'da büyük yangın!

Küçükçekmece, Halkalı'da bulunan hurdalık alanda yangın çıktı. Çevre ilçelerden de yükselen dumanlar görülebilirken, büyük yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Halkalı'da büyük yangın! - Son Dakika Haberler
DHA

Yangın nedeniyle çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan hurdalık alana itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, çıkan dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1 Mart Pazartesi okullar açılacak mı? Okula gitmek zorunlu mu?
GÜNDEMPazartesi okullar açılacak mı?
Şişli'de yol çöktü; Kamyonun tekeri çukura düştü - Haberler
GÜNDEMŞişli'de yol çöktü
Son dakika deprem haberleri: Yalova'da deprem | Kandilli ve AFAD
GÜNDEMYalova'da deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı - Haberler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı
Barajlardaki doluluk oranı! SON DAKİKA: İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
GÜNDEMİSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
"KORKTUK" Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık ve bir de karabatak kuşu... - HABERLER
GÜNDEM"Korkuyoruz!" Onlarca ölü balık ve bir de karabatak kuşu. ...
YAYILIYOR! Son dakika: Bir ilçede korona mutasyon alarmı
GÜNDEMO kentte 2 kişide daha mutant virüs!
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES) sonuçları açıklanma tarihi
GÜNDEMALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bayrampaşa'da otogarda yangın - Haberler
GÜNDEMBayrampaşa'da otogarda yangın
İcra katibi nasıl olunur? Adalet Bakanlığı icra katibi başvuru! 2021 İcra katibi maaşı ne kadar?
GÜNDEMİcra katibi nasıl olunur?