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Halkbank açılış-kapanış saatleri ve çalışma günleri

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük bankalarından biri olan Halkbank'ın çalışma günleri ve saatleri, bu bankada işlem yaptırmak isteyen pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki Halkbank şubeleri saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte Halkbank açılış-kapanış saatleri, çalışma günleri...

Halkbank açılış-kapanış saatleri

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi yani kısaca Halkbank 1933 yılında 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında kurulmuştur. Kuruluş amacı küçük ve ortak büyüklükte olan esnaflara ve sanayicilere kolay bir şekilde ucuz kredi vermektir. 2001 yılında Emlak Bankası ve 2004 yılında Pamukbank’ı bünyesine katarak gücünü arttıran Halkbank günümüzde Türkiye’deki en yaygın Devlet bankalarından biridir.

Türkiye Halk Bankası, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulmuş ve yüzde 51’i hala kamu sermayeli olarak devam etmektedir. Yüzde 49 hissesi ise Halka açık olarak bulunmaktadır. Dünyanın en büyük bankaları arasında da 159. sırada yer almaktadır.

HALKBANK ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ

Halkbank'ta mesai hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bir saatlik yemek ve dinlenme molasının ardından daha sonra öğlen 13.30’da mesai başlar. Kapanış saati 17.00 olan Halkbank hafta sonları bayram günleri ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

HALKBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Halkbank'ın merkez binası, Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunmaktadır. Halkbank merkez şubesine 0216 503 70 70 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 340 93 99 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

Halkbank müşteri hizmetleri telefonu 444 0 400 ve 0850 222 0 400'dür. Bankacılıkla işlemlerinizi bu telefonlarla aracılığı ile 7 gün 24 saat gerçekleştirebilirsiniz. 

 

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