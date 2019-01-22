Halkbank kredi kartı borcu yapılandırma yapılabileceğini duyurmasının ardından borcu olan vatandaşlar detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, Halkbank kredi kartı borcu yapılandırması nasıl yapılır? Kredi karto borcu yapılandırmak için nasıl başvuruda bulunur? Ayrıntılar haberimizde...

HALKBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Kredi kapsamında, Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1.10’dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırma imkânından yararlanabilecekler. Halk Destek Kredisi'ni kullanmak isteyenler, gelir durumlarına uygun ödeme planı oluşturabilecek.

HALKBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU

Kredi kartı borcu yapılandırması için size en yakın Halkbank şubesine giderek başvuruda bulunabileceksiniz.